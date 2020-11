Australie vs Inde, Cricket News, Steve Smith révèle un choc de vertige

Steve Smith a révélé qu’il avait failli manquer la victoire décisive de l’Australie dans la série ODI contre l’Inde en raison d’un épisode extrême de vertige.

C’est le deuxième épisode de Vertigo du batteur australien ces derniers mois et celui qui aurait pu le voir manquer sans doute sa meilleure centaine de balle blanche de sa carrière, alors qu’il a réussi 104 sur 64 balles pour ramener son pays à une avance de 2-0. au-dessus de l’Inde dimanche soir.

Cricket.com a révélé que Smith s’était réveillé malade avec des sensations de rotation intense et avait besoin d’un traitement du médecin de l’équipe Leigh Golding pour aider à éliminer les « roches d’oreille » qui s’étaient formées dans son oreille interne.

« Je ne savais pas que je jouais aujourd’hui », a déclaré Smith à cricket.com.au.

Steve Smith (Getty)

«(Hier) matin, je n’étais pas bon, je pensais que j’allais lutter.

«J’ai eu une très mauvaise dose de vertige ce matin et je me débattais jusqu’à… je suis descendu tôt pour avoir un coup et un peu de course.

«Le médecin, je pense qu’il a effectué six manœuvres d’Epley sur moi ce matin et a sorti les cristaux de mes oreilles et je me suis battu un peu.

« Je suis content de pouvoir sortir ici et jouer une autre bonne manche et aider l’équipe. »

L’Australie remporte la deuxième série ODI contre l’Inde

Il est entendu que le vertige de Smith n’est pas un problème majeur pour lui.

On pense également que cela n’a aucun rapport avec la commotion cérébrale qu’il a subie en Angleterre en septembre dernier pendant les Cendres.