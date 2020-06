Caroline Wilson déclare que les Lions de Brisbane et les Gold Coast Suns accueilleront les foules lors de la deuxième ronde

Les quatre clubs de l’AFL basés dans le Queensland devraient recevoir un coup de pouce majeur, avec des foules autorisées à entrer à la fois au Gabba et au Metricon Stadium lors du deuxième tour.

Selon la chroniqueuse chevronnée de l’AFL, Caroline Wilson, en plus que les sites du Queensland soient autorisés à la foule, les sites victoriens pourraient également voir les fans revenir à l’intérieur du mois suivant.

« Je peux vous dire qu’il y aura des foules au Gabba et au Metricon Stadium ce week-end », a déclaré Wilson. Footy Classified.

« Annastacia Palaszczuk, Premier ministre du Queensland, a annoncé qu’elle autoriserait le remplissage de 25% de chaque stade de football.

Le Premier ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a donné à l’AFL une impulsion majeure avant son retour cette semaine (AAP)

« En ce qui concerne les Gabba, c’est environ 10 000 ou 11 000 personnes. Les Gabba ne sont pas vraiment prêts à faire venir autant de monde ce week-end. Donc samedi après-midi pour le match de Fremantle, ils vont faire venir 1000 personnes. »

Selon Wilson, les Lions augmenteraient progressivement le nombre de fans qu’il permet d’assister aux matches du mois prochain, avec quatre rencontres à domicile consécutives à l’horizon.

Il est entendu que l’objectif est d’introduire 2500 fans pour le Round 3 avant d’augmenter progressivement jusqu’à 11 000 pour le choc des Lions du Round 5 contre Port Adélaïde.

En comparaison, les Gold Coast Suns commenceront par introduire 600-700 fans ce week-end, avant d’augmenter la limite à 6000 pour son prochain match à domicile dans le Round 4.

Les Lions de Brisbane espèrent avoir 11 000 fans présents au Round 5 (AAP)

« Ils vont devoir s’asseoir à une certaine distance l’un de l’autre, la plupart à l’extérieur », a déclaré Wilson.

« Aucun enfant n’est autorisé car il est trop difficile de contrôler et certaines portes seront ouvertes.

« Pas de contrôle médical, pas de contrôle de température avant leur entrée dans le sol. »

Pour donner un coup de fouet supplémentaire aux clubs de l’AFL, Wilson a déclaré qu’il restait toujours une possibilité que les fans soient autorisés à entrer dans l’Anneau d’Adélaïde pour regarder le Showdown du Round 2 entre Adélaïde et Port Adélaïde.

Les Gold Coast Suns commenceront initialement la saison avec 600 à 700 fans présents ce week-end (AAP)

« Ils attendent une annonce de leur équipe de transition médicale (mardi) – ils espéraient une annonce (lundi) », a-t-elle déclaré.

« Je crois comprendre que Port Adélaïde espérait faire entrer quelques corporates, un grand groupe de corporates, pour l’épreuve de force de samedi. »

Cependant, malgré les nouvelles positives pour les fans de foot sud-australiens, le grand Kane Cornes de Port Adelaide a été laissé perplexe par le fait que les fans pourraient être présents aux matchs de l’AFL si tôt.

« Il me semble toujours ridicule que nous ayons encore des clubs dans un hub et Port Adelaide et Adelaide vont sauter dans un avion après le Showdown et voler vers un hub pour jouer footy. Pourtant, nous pouvons encore avoir des foules dans le stade , » il a dit Footy Classified.

Le patron de l’AFL, Gillon McLachlan, a déclaré que la ligue autoriserait les fans à respecter les réglementations des différents États (Getty)

« Comment cela se passe-t-il dans ce monde? »

Le rapport de Wilson est intervenu après que le PDG de l’AFL, Gillon McLachlan, eut révélé que les allocations de foule pour le Round 2 seraient décidées « en partenariat autorisé avec les Etats ».

« Nos membres ont été incroyables, et ils ont réussi à faire passer nos clubs, et nous investissons autant dans nos supporters que n’importe quoi. Et nos détenteurs de sièges réservés et d’autres, pour pouvoir aller sur les sites », a-t-il déclaré. dit à Fox Footy Sur le divan.

« Ce n’est pas une décision économique d’ouvrir les salles, c’est le cœur du jeu et le rythme de celui-ci, qui sont nos supporters et nos membres. »