Exclusif: «Unmatched: Cobble and Fog» dévoile de nouvelles cartes et miniatures de cartes de la série Incredible Tabletop Game

Incomparable n’est pas seulement une grande série de jeux de société – c’est une excuse pour jouer les affrontements les plus fous des profondeurs de vos rêveries les plus geek. Mettez de côté les belles miniatures et les magnifiques illustrations de cartes. Oubliez les mécanismes parfaitement équilibrés qui transforment chaque jeu en une bataille d’esprit et de choix difficiles. À la fin de la journée, Incomparable est la série de jeux de société où le roi Arthur peut combattre Bigfoot, où Bruce Lee peut affronter les rapaces parc jurassique, où Robin Hood peut partager quelques mots de combat avec Alice (comme au pays des merveilles).

Le dernier Incomparable set (qui peut être joué seul ou mélangé avec les autres personnages et tableaux) amène quatre nouveaux combattants dans l’arène. Inégalé: Cobble and Fog présente Dracula, Sherlock Holmes, The Invisible Man et Dr. Jekyll & Mr. Hyde, une touche bienvenue de personnages de genre emblématiques de l’époque victorienne dans un buffet déjà ringard de richesses. Nous avons eu la chance de parler aux gens derrière le jeu avant sa sortie prochaine et nous pouvons offrir un nouveau regard sur les miniatures pour chaque personnage, ainsi que de superbes illustrations de cartes.

Une bataille royale victorienne

Inégalé: Cobble and Fog est, comme les ensembles précédents, une collaboration entre Jeux de restauration et Mondo Games, une équipe qui assure la collision idéale entre un gameplay raffiné et un design artistique époustouflant. Et après avoir présenté Bruce Lee et parc jurassique personnages du jeu dans les extensions récentes, Galets et brouillard Retour Incomparable dans le monde des personnages emblématiques et immédiatement reconnaissables qui n’ont pas besoin de droits de licence complexes pour leur donner vie. Mais ce n’était pas seulement l’accessibilité de Dracula, Sherlock, Jekyll / Hyde et l’homme invisible qui a séduit le designer Rob Daviau.

« Nous avons fait des recherches et découvert que trois de ces quatre personnages ont tous été publiés ou créés dans [a few years] les uns des autres à Londres », nous a dit Daviau lors d’une interview sur Skype:

«Dracula avait 1897 ans, Jekyll et Hyde dix ans plus tôt. Oui, c’était dans une période de dix ans. De 1886 à 1897, il y avait ces quatre personnages qui sont apparus qui existent toujours aujourd’hui, qui ont donné naissance à des films et des livres. Il y avait cette étrange période fertile d’imagination qui était victorienne et fantasmagorique et des lampes à gaz et du brouillard, et ils étaient en quelque sorte coincés. Les gens les connaissent encore. Cela fonctionne, et visuellement, nous pouvions imaginer des manoirs et des rues brumeuses, et nous avons simplement couru avec. »

En ce qui concerne la Galets et brouillard Titre? « J’ai trouvé le nom comme titre de travail, et personne ne m’a jamais dit de le retirer de la boîte, donc il a été publié de cette façon. »

Et bien que ces personnages soient littéralement emblématiques, cela ne voulait pas dire que créer de l’art pour eux était facile. Illustrateur Andrew Thompson nous a expliqué comment trouver de nouvelles façons de représenter des personnages aussi célèbres:

« J’aime Sherlock en tant que personnage et j’ai été un grand fan de la série BBC et des trucs comme ça. J’ai en fait travaillé dans une référence à la BBC Sherlock dans l’une des cartes Sherlock. Il y a une pose où j’ai Sherlock genre de tenir ses mains comme ça, et c’était de la série, et c’était mon petit œuf de Pâques que j’ai mis dedans. Mais pour les autres personnages, je n’avais jamais vraiment fait de vampires, ou, comme, Jekyll et Hyde était aussi un autre personnage très intéressant avec lequel jouer. L’homme invisible était probablement l’obstacle de conception le plus difficile à comprendre, parce que je me disais: « Oh, je ne peux pas utiliser d’expressions faciales ou un sourire narquois sur le visage pour montrer ce que ce personnage pense ou créer une ambiance. » était un défi très intéressant pour affronter ce personnage. «

En fin de compte, directeur artistique Jason Taylor a décidé que la meilleure voie à suivre avec ces personnages était de revenir au matériel source et de s’en tenir à ce qui les avait fait fonctionner en premier lieu:

«Je voulais être fidèle aux romans un peu plus, nécessairement, que ce à quoi nous sommes habitués. Et je pense que c’est une touche amusante. Si c’était quelque chose que les gens ne sont pas nécessairement conscients de ce personnage, c’est une bonne chose à ramener dans la lumière. Je suis sûr que les gens savent que Dracula peut se transformer en différentes choses, mais nous avons des cartes là où il est – nous n’allons pas vraiment le transformer en chauve-souris, nous allons dans le loup et des choses comme ça. Pour moi, la façon de les rendre différents remonte aux racines du personnage. [We] vraiment passé beaucoup de couleurs. Je pense que nous nous sommes retrouvés avec un endroit cool, où on a presque l’impression de regarder un vieux film en noir et blanc, mais la couleur entre là où l’imagination se trouverait. C’est comme si vous regardiez un peu ces vieux films d’horreur dans votre esprit. «

Dans une jolie touche, le jeu de cartes de chaque personnage Galets et brouillard est relié par un art complémentaire – l’arrière de chaque pont présente un heurtoir de porte adapté à l’époque, chacun représentant le personnage d’une manière claire et intelligente. Portez une attention particulière au dos des cartes Invisible Man – oui, cette illusion de transparence est intentionnelle et très intelligente.

Sherlock Holmes

Le détective légendaire de Sir Arthur Conan Doyle est traditionnellement plus un penseur qu’un combattant, un élément qui est tissé dans la façon dont le personnage joue. Comme vous pouvez le voir sur la capacité du personnage sur la carte ci-dessus, Holmes est toujours l’homme le plus intelligent du tableau, capable de résister à toute tentative d’annuler ses cartes. Comme Daviau l’a expliqué:

«Sherlock est intelligent. Il peut déduire ce qui se passe et il ne peut pas être dupe. Ses effets ne peuvent donc pas être annulés. Si vous lui jouez une feinte, il dit: «Non, je a connu vous alliez jouer une feinte, et mon effet se déclenche toujours. « »

Mais Holmes n’est pas au-dessus de se mettre à terre et de se salir. Comme ses vitrines miniatures, le célèbre détective consultant est un boxeur de formation et il est prêt à se jeter de près. Naturellement, le Dr Watson est le long de la balade comme son acolyte et fournit des attaques à distance avec son arme à feu.

Les cartes de Sherlock jouent également dans l’intelligence du personnage et vous pouvez déjà voir les combos possibles dans les exemples ci-dessus. Certaines cartes permettent au joueur Sherlock d’examiner la main de cartes de son adversaire, tandis que d’autres lui permettent d’annuler des cartes en prédisant ce que l’adversaire joue. Dit Daviau:

« Il a des cartes qui vous permettent de regarder la main d’une personne, puis il a d’autres cartes qui, quand il les joue, il essaie de deviner le numéro de la carte que vous avez jouée, puis est essentiellement annulée. Je peux donc regarder votre main puis dire: «Oh, vous avez tous les trois. Maintenant, je vous attaque. « Et vous vous dites: » Très bien. « Et vous vous dites: » Ça fait trois! « »

Et tandis que Sherlock n’est plus l’homme le plus intelligent du monde, le Dr Watson fournit un soutien constant à son vieil ami, car certaines cartes leur permettent de se soigner en étant à proximité. Mais Daviau dit que Sherlock a une capacité astucieuse qui transforme tous les autres personnages du plateau en une pièce d’échecs:

«Sherlock a parfois des déguisements – il peut changer de place avec Watson ou d’autres personnages. «J’étais ici tout le temps! Vous pensez que l’un des hors-la-loi de Robin Hood est l’un des vôtres, mais c’était moi, Sherlock, déguisé! Et maintenant, je suis juste à côté de toi, Robin Hood! »»

L’homme invisible

Franchement, le rendu de la miniature d’Invisible Man ne rend pas justice au produit fini. Afin d’apprécier pleinement à quel point le design est intelligent, vous devez le voir sous plusieurs angles, ce que Daviau a utilement présenté en vidéo lors de notre interview.

Il aurait été facile de représenter le méchant emblématique de H.G. Wells enveloppé dans des bandages, car c’est ainsi qu’il passe le premier morceau du roman original. Mais comment faites-vous quelque chose de plus dynamique? Taylor a expliqué les défis de la réalisation du personnage lorsque tout son attrait est qu’il ne peut pas être vu:

«Le défi de l’homme invisible, même pour la sculpture – je me souviens des conversations que nous avons eues pour la sculpture sur l’homme invisible et comment il y a le fruit bas. « Ne faisons rien. Ayons juste une base. » [laughs] Ensuite, il y a: « D’accord, faisons une sculpture et faisons-la en résine transparente. » Mais nous voulions être plus spéciaux que cela. Nous voulions que les gens se disent « Oh, c’est génial! » Nous ne savions même pas comment nous réussirions nécessairement. «

Ce look final, qui mélange la mode de l’époque avec un manque d’humanité troublant dans les bons espaces, capture parfaitement la terreur contre nature du personnage.

Comme vous vous en doutez, l’Homme Invisible compte sur se déplacer inaperçu et déclencher des attaques surprises dévastatrices pour vaincre ses adversaires. «L’homme invisible utilise des jetons de brouillard», explique Daviau. «Ces jetons se déplacent sur le plateau. L’homme invisible a des cartes qui sont améliorées en étant dans le brouillard. Plus important encore, l’homme invisible traite tous les jetons de brouillard comme adjacents lorsqu’il se déplace, de sorte qu’il peut apparaître presque n’importe où. »

Comme vous pouvez le voir sur les cartes ci-dessus, les jetons de brouillard peuvent être dévastateurs, permettant à un joueur de mettre en place des pièges et de s’échapper rapidement. Cela fait de lui un frappeur lourd qui peut fuir avant que son ennemi ne puisse réagir, parfois même disparaître complètement du plateau. Comme le meilleur de Incomparable, c’est le mélange parfait de thème et de mécanique.

Dracula

Le vampire emblématique de Bram Stoker n’est pas étranger aux jeux de société, ayant joué plus que sa juste part. Alors, comment Inégalé: Cobble and Fog insuffler une nouvelle vie à la légende des morts-vivants? Pour entendre Daviau le décrire, ce Dracula est un peu un canon de verre – plus faible au départ que ses adversaires, mais capable de lancer des attaques puissantes et terrifiantes quand il en a besoin:

«Dracula est relativement faible. Il n’a pas une bonne santé ou beaucoup de défense, mais vous gagnez régulièrement la santé des autres. Il peut cingler ses propres acolytes [the vampire trio known as the Sisters] pour voler des points de vie, mais s’il commence son tour à côté de vous, il prend l’un de vos points de vie puis pioche une carte. Mais il a quelques trucs qui tuent là-dedans. La carte de forme de bête est brutale. Il doit donc être bien joué. Il est ces messieurs raffinés. Il cingle et danse, disparaît et utilise ses sœurs et récupère la santé, puis soudain il se casse et se transforme en loup. Et si vous n’êtes pas prêt pour cela, c’est en quelque sorte la fin de vous. «

L’illustration des cartes Dracula a donné à Taylor et Thompson une chance de se livrer vraiment à l’aspect d’horreur du personnage. « Je pense que l’une de mes choses préférées va au-delà où nous pouvons », dit Taylor. « Une de mes choses préférées est quand vous regardez les cartes pour Dracula, il y a beaucoup de sang là-dedans, mec. »

« Il y en a un qui n’est qu’une flaque d’eau », dit Daviau en feuilletant le jeu de cartes Dracula. «‘ Feeding Frenzy ’a en fait un jet artériel. Mais «Baptême de sang» n’est que le visage de Dracula dans une mare de sang. »

Étant donné que Dracula est fragile par rapport aux autres combattants (ce qui est logique, compte tenu des faiblesses et des limitations qui accompagnent le fait d’être un vampire), il nécessite un jeu astucieux. Cela signifie utiliser ses acolytes pour manipuler le plateau et les autres joueurs, comme le montrent les cartes ci-dessus. Et puisque Dracula peut devenir plus puissant en drainant la force vitale des autres, il peut maintenir sa vie même s’il s’éloigne des autres. Cela ouvre la porte à certaines des attaques les plus puissantes du jeu, comme cette carte «Beasthood», qui peut dévaster un adversaire qui se moquait des faibles HP de départ de Dracula.

Dr Jekyll et M. Hyde

Robert Louis Stevenson a créé le Dr Jekyll et son homologue pervers M. Hyde pour explorer la dichotomie de l’humanité et notre capacité d’indulgence, d’autodestruction et de chaos. le Incomparable prendre le personnage se penche sur cela: plus Jekyll / Hyde se détruit, plus ils deviennent puissants. Comme vous pouvez le voir sur les capacités des personnages sur la carte ci-dessus, existant au fur et à mesure que Hyde descend ces précieux points de vie, les joueurs devront utiliser le mal intérieur du médecin avec parcimonie ou risquer l’anéantissement total.

Même la miniature est thématiquement appropriée, avec Jekyll et Hyde existant dans le même morceau de plastique, deux personnalités déchirant un corps en morceaux. « HNous sommes divisés à gauche et à droite », explique Daviau. « Donc de ce côté, il est Jekyll, il tient une fiole, son visage est normal, son pied est droit. Et puis si vous le retournez dans l’autre sens, il est Hyde. Il a une hache, sa bouche – c’est comme Two-Face. Sa bouche est dans un rictus de ce côté, son pantalon est plus froissé et sa jambe est de retour sous un angle maladroit. »

Tout comme la façon dont Alice du Inégalée: Battle of Legends ensemble peut basculer entre «grand» et «petit» en utilisant un jeton en carton, les joueurs de Jekyll / Hyde peuvent retourner leur jeton s’ils veulent utiliser le style de jeu défensif et utilitaire du médecin ou frapper durement leurs ennemis comme son homologue psychotique.

«Jekyll et Hyde sont leurs propres acolytes», explique Daviau. «En gros, vous obtenez un jeton avec une potion ou un élixir, que ce soit le Dr Jekyll ou M. Hyde. Et puis il y a des cartes qui sont des cartes Jekyll et des cartes qui sont Hyde, donc vous devez choisir celle que vous faites. «

Vous pouvez voir les différences entre Jekyll et Hyde dans les cartes ci-dessus. Vous utilisez Jekyll pour contourner le tableau et récupérer des rencontres. Vous vous transformez ensuite en Hyde pour infliger des dégâts extrêmes, sacrifiant parfois littéralement les cartes Jekyll pour faire le travail. Comme Daviau l’a expliqué:

«Les cartes Hyde sont toutes des cartes d’attaque, mais il prend en fait des dégâts lors de ses manœuvres. Et Jekyll est un scientifique. Il n’a pas autant de cartes d’attaque, mais il peut manœuvrer et piocher les cartes et se préparer. Et puis vous vous retournez dans Hyde et vous pourriez subir des dégâts en vous rapprochant de votre adversaire, mais ensuite vous vous lamentez dessus, puis vous vous enfuyez et devenez Jekyll. »

Les nouveaux champs de bataille

Comme avec les ensembles précédents, Galets et brouillard est livré avec un plateau double face offrant aux joueurs deux nouveaux champs de bataille sur lesquels ils peuvent tester leur courage. La carte Soho permet aux joueurs de s’affronter dans les rues pavées, à travers les ruelles étroites et sur les toits du West End de Londres. Le manoir de Baskerville permet aux joueurs d’explorer la maison effrayante de l’un des cas les plus célèbres de Sherlock Holmes, en les traversant dans les landes brumeuses et en offrant des passages secrets qui permettent une navigation rapide sur la carte.

Bien sûr, une partie du plaisir pour les joueurs de longue date sera de laisser les autres personnages des ensembles précédents se détacher dans ces lieux. Qui ne veut pas voir une méduse déchaînée combattre Sinbad dans le Soho des années 1890?

Une nouvelle approche Challenger…

Bien que Inégalé: Cobble and Fog peut être apprécié purement comme une expérience autonome, il ressemble à une extension bienvenue à la plus grande Incomparable ligne. Le gameplay thématiquement approprié, qui se penche fortement sur le caractère astucieux de ces personnages plutôt que sur des meurtriers, est un bon changement de rythme. Et ce changement de rythme devrait être particulièrement bienvenu lorsqu’il est mélangé avec les ensembles passés et futurs. Après tout, le plaisir de cette série est de voir comment différents personnages interagissent et comment leurs différentes cartes se contrarient.

Alors, comment l’équipe équilibre-t-elle un jeu qui ajoute constamment de nouveaux éléments et, par conséquent, change constamment? Daviau l’a décomposé:

«C’est vraiment une étude quantitative. C’est la seule chose qu’un jeu relativement rapide fait bien. Vous pouvez avoir une centaine de parties assez rapidement de différents groupes, puis nous pouvons demander: «Selon vous, quelle est la meilleure carte dans le jeu et quelle est la pire carte?» Et nous voulons que ce ne soit pas la même réponse à chaque fois . Si les gens disent régulièrement que c’est la pire carte, alors c’est trop mauvais, ou si c’est la meilleure carte, alors c’est trop bon. Ensuite, nous commençons à jouer contre les autres decks, et évidemment, chaque deck que nous faisons augmente exponentiellement pour équilibrer les choses. Mais nous avons plus de personnes dans l’équipe, donc nous développons un système. «

le Incomparable L’équipe est méfiante quant à l’avenir de la série, confirmant lors de notre interview que de nombreux autres personnages sont en cours de test mais n’offrent pas de détails car ils ne sont pas encore prêts pour les heures de grande écoute.

«Nous entrons toujours dans notre phase intermédiaire», explique Daviau. «Avec cela, y compris parc jurassique, cela nous amène à 13 caractères. Depuis lors, nous avons conçu mais pas sorti à peu près autant. Ou comme 16 ou quelque chose. Alors, évidemment, les calculs deviennent plus difficiles au fur et à mesure. Parce que vous vous dites: « Oh, attends, mais le deck de Sherlock fait ça. » Ou, « Oh, attends, parc jurassique fait ça. « Cela prend donc de plus en plus de temps. C’est un jeu où l’équipe de conception parle de trucs, nous y jouons en interne, nous le réparons, nous le jouons contre lui-même, puis nous commençons à l’envoyer aux testeurs. »

Cependant, ils ont noté que Buffy le vampire l’ensemble qui avait été annoncé précédemment est toujours en cours, ajoutant encore une autre ride magnifiquement chaotique à cette gamme. Et oui: Daviau a noté qu’ils avaient testé les personnages de Buffy contre Galets et brouillard‘S Dracula. Parce que ceux qui sont sensés ne sont pas prêts pour cette épreuve de force?

***

Inégalé: Cobble and Fog est disponible en précommande sur le site Web de Restoration Games dès maintenant.

