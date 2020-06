Carnival Row Saison 2: Tout ce que les fans devraient savoir

Créée par René Echevarria et Travis Beacham Carnival Row est une série télévisée américaine de fantasy urbaine actuellement en streaming sur Amazon Prime Video. Il a été créé le 30 août 2019. La première saison du drame fantastique contient huit épisodes.

Il s’inspire d’un scénario de film, A Killing on Carnival Row, qui a été écrit par Travis Beachem. En juillet 2019, le renouvellement de la saison a été annoncé.

Carnival Row: Cast and Plot

Le casting vedette de Carnival Row comprend

Orlando Bloom en tant que Rycroft Philostrate

Cara Delevingne comme Vignette Stonemoss

Simon McBurney comme Runyon Millworthy

Tamzin Merchant en tant que Imogen Spurnrose

David Gyasi comme Agreus Astrayon

Andrew Gower comme Ezra Spurnrose

Karla Crome comme Tourmaline Larou

Arty Froushan comme Jonah Breakspear

Indira Varma comme Piety Breakspear

Jared Harris comme Absalom Breakspear

L’histoire suit des créatures légendaires qui se sont échappées de leur ville natale. Les choses deviennent sérieuses entre les immigrants en croissance et les citoyens.

Le drame centre l’enquête sur les meurtres, la résolution des crimes sombres et les contes romantiques non résolus. Carnival Row est basé sur le scénario du film A Killing on Carnival Row, écrit par Travis Beachem.

Avons-nous encore une date de sortie?

Le tournage de la deuxième saison a débuté en novembre à Prague. Quelques mois après la sortie de la première saison. Cependant, le tournage a été interrompu en raison d’une pandémie de coronavirus.

Il ne serait donc pas surprenant que le showrunner fasse avancer la date de sortie. La date de sortie attendue était en août, mais nous pouvons maintenant nous attendre à la sortie de la deuxième saison d’ici la fin de l’année.