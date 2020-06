Baki : les combattants les plus chevronnés font défaut à la saison 3

Les anciens combattants ont été privés de leur victoire lors de la saison 3 centrée sur cette forme de compétition au titre du tournoi Raitai.

La traque de Baki, le jeune prodige de 17ans, est justifiée par le refus de ces anciens combattants de l’accepter de peur de pouvoir les remplacer. Cela constitue l’un des principaux thèmes dont la série anime Netflix Baki est centré. En effet, Baki est considéré comme le successeur de Yujiro, son père, l’homme le plus puissant du monde.

C’est pour cette raison même que dans la première saison, les prisonniers condamnés à morts ont tenté d’en finir avec lui après qu’il ait remporté la victoire au tournoi. D’autres personnes âgées ont soutenu le jeune garçon. Toutefois, la justice n’est pas rendue face aux autres combattants âgés qui participaient au tournoi Raitai.

Ryu contre Yujiro

Dorian, Spec et Yanagi, ont largement remporté la victoire durant les combats avant cette saison. C’est au cours de cette troisième saison que nous avons espéré voir de nouveau héros comme Doppo Orochi et Shibukawa s’affronter à l’alliance américano-japonaise qui combat l’équipe des puissances alliées chinoises dans le tournoi, ce qui n’était pas le cas.

L’affrontement entre Kaioh, le Roi des mers Ryu contre le père de Baki n’a pas duré longtemps. L’orge a déchiré le visage de Ryu et l’a renversé ensuite de deux coups. Pourquoi la série Baki avait fait de Ryu le maître du Kenpo et le lutteur le plus fort de Chine alors qu’il s’est retrouvé ensuite dans ce match de squash ? Il est également le chef de l’ordre Kaioh dont Retsu a tiré des leçons, et sa bataille mettait en évidence sa maltraitance.

L’imbattable Ogre

De toute évidence, nous savons bien que le père de Baki est imbattable et que RYu ne faisait pas le poids contre lui. Cependant, nous voulons tout de même voir Ryu monter sur une sorte d’attaque. L’Ogre n’était pas à la hauteur puisque nous savons beaucoup sur sa légende. Cette bataille lui aurait permis de montrer ce dont il était capable.

Lorsque l’Ogre s’empare de Kaku, l’empereur des mers et le meilleur combattant de la chine depuis des années, la situation s’empirait. Kaku et Yujiro utilisaient le Shaori. Il s’agit d’un style décontracté qui vous donne plus de puissance pour frapper vos adversaires. Nous ne saurons jamais comment Ogre a appris le style signature, mais il a rapidement annulé le combat, et Ogre s’est contenté de jouer avec le vieux. Une fois de plus, nous avons appris que la dérie voulait dépeindre Yujiro comme un monstre, mais ce n’est bon pour personne.