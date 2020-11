Cameron Smith à égalité avec Abraham Ancer, Dustin Johnson et Justin Thomas pour la tête

L’Australien Cameron Smith a connu une solide performance au deuxième tour des US Masters, terminant le tour avec une part de l’avance.

Après qu’Adam Scott ait dirigé les efforts de l’Australie le jour d’ouverture, Smith a suivi son premier tour 67 avec 68, assez bon pour se lier avec Abraham Ancer, Dustin Johnson et Justin Thomas pour la tête à 9 sous.

Smith a terminé avec une voile mouillée, avec un aigle sur 15 et des birdies sur 16, 17 et 18, mais Scott a été incapable de retrouver la forme qui l’a vu frapper un 2 sous 70, réussissant à ne rester à égalité qu’au deuxième tour.

Aucun des quatre dirigeants actuels n’a remporté de veste verte. En fait, Ancer joue dans les Masters pour la première fois, cherchant à devenir la première recrue depuis Fuzzy Zoeller en 1979 à remporter le championnat dès son premier essai.

Cameron Smith, d’Australie, aligne un putt sur le septième green au deuxième tour (Getty)

Le Mexicain de 29 ans n’a pas encore gagné sur le PGA Tour, mais il a grimpé dans le classement mondial avec une paire de finalistes en 2020.

Ancer a affiché une note de 5 sous 67 au deuxième tour. Smith a tiré 68, Thomas 69 et Johnson 70 alors que le parcours continuait de fournir des conditions invitantes pour aller bas lors d’une journée d’automne ensoleillée et inhabituellement chaude pour la saison.

L’expérience est toujours un facteur clé à Augusta National, mais les conditions sont beaucoup plus invitantes à cause de la pluie cette semaine qui a saturé un parcours déjà mou. Le tournoi se joue à l’automne plutôt qu’au printemps en raison de la pandémie de coronavirus.

Ancer en a profité, rebondissant d’un bogey sur son premier trou pour faire six birdies le reste du chemin. Cela est venu sur les talons d’un 68 dans le premier tour, quand il a terminé avec quatre birdies sur ses six derniers trous.

– Avec AP

