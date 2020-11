Le jeu sur console représente désormais un pourcentage plus faible du gâteau

Le chef de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que le jeu sur console devenait «un pourcentage de plus en plus petit» de l’espace de jeu global.

S’adressant à The Guardian à propos du fait que Microsoft est perçu comme le principal concurrent de Sony, Spencer a noté qu’il y avait environ trois milliards de joueurs dans le monde, mais seulement environ 200 millions de foyers possédant une console de jeux vidéo. Il pense que ceux qui sont toujours engagés dans des guerres de consoles ne suivent pas le rythme.

«Je pense que les gens qui veulent nous opposer à Sony sur la base de qui a vendu le plus de consoles perdent le contexte de ce qu’est le jeu aujourd’hui», a déclaré Spencer au Guardian. Cela dit, Spencer aime toujours rivaliser avec Sony et Nintendo car en fin de compte, les trois sociétés partagent quelque chose en commun: elles veulent créer de grands jeux, améliorer les jeux et voir l’industrie se développer.

«J’adore concurrencer Sony et Nintendo parce que je sais pourquoi ils sont dans le métier, et ils sont ici depuis des décennies», a expliqué Spencer. «Et oui, nous allons concourir comme des fous, mais nous comprenons tous aussi qu’il s’agit de créer de super jeux auxquels les gens peuvent jouer.»

Ailleurs, Spencer a déclaré que Microsoft ne parlerait plus des ventes de consoles et du nombre d’unités vendues par la Xbox. Il a déclaré que la société se concentrait sur l’augmentation de sa base de joueurs sur Xbox et PC, les deux. «Nous divulguons publiquement les numéros des joueurs», a-t-il poursuivi. «C’est ce par quoi je veux que nous soyons motivés, pas le nombre de pièces de plastique que nous vendons.»

[Source: The Guardian]