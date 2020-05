Call of Duty Warzone Puzzle pourrait révéler Call of Duty 2020

Call of Duty Warzone’s la dernière mise à jour a finalement dévoilé un mystère qui avait tourmenté les joueurs depuis sa sortie plus tôt cette année. Des portes de bunker mystérieuses qui ne s’ouvriraient pas auparavant peuvent être brisées en trouvant un mystérieux élément de carte-clé rouge dans des caisses. Ensuite, un 11ème bunker secret ne peut être ouvert qu’en trouvant un code dispersé autour de l’immense carte de Verdansk sur une variété de téléphones qui sonnent. Ce bunker particulier comporte une bombe nucléaire, dont beaucoup s’attendent à ce que cela entraîne un changement de monde sur toute la carte bientôt. Les joueurs n’ont pas encore découvert les prochaines étapes de ce puzzle (que fait le compte à rebours? Qu’en est-il du bouton rouge?), Et on ne sait pas encore s’il existe un moyen de le résoudre ou si les joueurs attendent simplement quelque chose comme le début de la prochaine saison. Vous pouvez jeter un œil au puzzle ci-dessous:

Mais quel est le but de tout ce méta-jeu, à part un peu de plaisir et de mystère pour les joueurs intrépides à découvrir? Bien, Call of Duty Warzone pourrait se mettre en place pour taquiner et finalement révéler Treyarch Call of Duty 2020. Les rumeurs et les rapports ont persisté que la prochaine Appel du devoir est un Opérations secrètes redémarrer, le plus récent disant que le titre est Call of Duty: Black Ops Cold War. Les bunkers, le compte à rebours et le nucléaire semblent tous avoir un thème autour de cette époque de la guerre froide, ce qui pourrait indiquer que le jeu intègre lentement des éléments pour la prochaine Opérations secrètes Jeu.

Selon un rapport de VideoGamesChronicle, c’est exactement ce que Warzone fait. Des sources de Infinity Ward à VGC selon lesquelles le nuke va en effet créer une sorte de changement de carte massif via un événement dans le jeu, aboutissant à la révélation de Call of Duty 2020. Ils comparent cela à l’événement de fin de l’île qui a permis Fortnite pour passer à sa nouvelle île au chapitre 2. Mais les connexions ne s’arrêteront pas là. Après tout, Call of Duty: Warzone compte plus de 60 millions de joueurs. Le free-to-play Appel du devoir est maintenant considéré comme un autre pilier de la Appel du devoir franchise (aux côtés Mobile et les entrées annuelles premium). Cela signifie que les mises à jour relieront de plus en plus son monde aux prochains Call of Duty: Black Ops Cold War, le laissant courir avec le nouveau jeu.

Dans une interview avec GamerGen, le directeur narratif d’Infinity Ward, Taylor Kurosaki, a déclaré: «Nous sommes ici en quelque sorte des territoires inexplorés. Appel du devoir a été sur une cadence très régulière pendant de nombreuses années et Warzone nous a fait repenser exactement la meilleure façon de publier de nouveaux contenus et comment les intégrer. » Ceux qui craignent que Warzone ne soit éliminé avec la sortie prochaine ne doivent pas être inquiets. Il semble qu’il y ait beaucoup de résistance. Kurosaki a poursuivi en disant que Warzone sera la seule constante: « Warzone sera la ligne directe qui relie toutes les différentes sous-franchises de Appel du devoir. Ça va être vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises entrent et sortent du champ, mais Warzone sera la seule constante. «

Si vous voulez un exemple de la gravité d’Activision et d’Infinity Ward Warzone, ne cherchez pas plus loin que la façon dont le jeu gère actuellement activement les tricheurs. Il y avait également des rapports précédents qui Call of Duty: Warzone fera le saut vers la prochaine génération dès le lancement, afin que les joueurs n’aient pas à s’inquiéter de laisser le jeu derrière eux lorsqu’ils passent à la PS5 ou à la Xbox Series X.