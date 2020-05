Joe Daniher blessé, Warren Tredrea défend le directeur de la liste d’Essendon, Adrian Dodoro

La légende de Port Adélaïde, Warren Tredrea, affirme que le blâme pour l’échec du commerce avec Joe Daniher d’Essendon devrait être partagé par l’ensemble du club, pas seulement par le gestionnaire de liste Adrian Dodoro.

Essendon risque maintenant de faire face à la perspective de perdre l’étoile avant pendant très peu d’un an après avoir rejeté l’offre annoncée par Sydney de deux choix de première ronde l’an dernier.

L’entraîneur John Worsfold admettant que Daniher était un « moyen équitable » pour un retour de l’AFL plus tôt dans la semaine, les critiques ont dénoncé le gestionnaire de la liste Dons Dodoro pour avoir rejeté le commerce.

Cependant, Tredrea a déclaré que Dodoro n’aurait pas été le seul à prendre la décision de bloquer la décision de Daniher malgré sa demande d’échange.

« Cela incombe à tout le monde parce que je peux vous dire qu’en ce moment, dans les clubs de football, il y a une liste de comités de rémunération », a-t-il déclaré à Wide World of Sports. Parler de la ville.

Le directeur de la liste d’Essendon, Adrian Dodoro, était tout sourire après avoir retenu Joe Daniher lors de la période d’échange de l’année dernière (Getty)

« Ce n’est pas comme si Dodoro pouvait simplement dire: » Je donne sept ans à un million de dollars, je m’en fiche de ce que c’est « .

« Ils doivent signer au tableau. L’entraîneur senior doit être en face, un manager de football, un manager de liste, un manager de recrutement.

« Je sais que du point de vue de Port Adélaïde, lorsqu’ils ont décidé d’échanger Chad Wingard, c’était loin de savoir qu’ils pensaient pouvoir obtenir Connor Rozee du recruteur.

« C’est une décision de collaboration. Dodoro est l’homme qui y fait face, mais il y a beaucoup de gens dans les coulisses.

« Il y a beaucoup d’ADN sur celui-ci et à la fin de la journée, ils ont besoin d’un joueur qui va redevenir en pleine forme, il n’est pas là pour le moment, maintenant ils doivent vivre et mourir par la décision. »

La carrière de Joe Daniher est au point mort après sa saison All-Australian 2017 (Getty)

Tredrea, qui était notoirement proche d’un déménagement à Carlton, a déclaré que les blessures de Daniher avaient probablement joué un rôle majeur dans sa tentative de forcer son chemin vers Sydney.

« Je peux vous dire du point de vue des joueurs, j’ai adoré Port Adelaide, j’ai grandi en tant qu’enfant soutenant Port Adelaide, mais c’est différent quand vous commencez à jouer », a-t-il déclaré.

« J’adore toujours mon club, mais c’est aussi une décision commerciale. Pour lui, il s’assoit et dit: » Je suis un bombardier, j’aime les Bombers, mais s’ils ne tirent pas le meilleur parti de moi ou si je le peux ‘ne tire pas le meilleur parti de moi-même et je suis réticent et j’ai perdu un peu d’espoir dans le programme … c’est bien de chercher ailleurs’.

« Je sais que je l’ai fait en tant que jeune joueur et je suis resté sur place, mais la réalité est que si vous n’êtes pas heureux et que vous n’aimez pas votre footy, et je pense qu’une partie des blessures vient du côté mental, autant que nous aimons tous le dire c’est la base et le père-fils, alors vous allez toujours chercher une option qui, selon vous, peut faire de vous un meilleur footballeur. «