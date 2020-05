Call of Duty Warzone PS5, les versions Xbox Series X pourraient arriver au lancement

Activision et le développeur Infinity Ward ont des plans en place pour garantir Call of Duty: Warzone a une longue queue. Par conséquent, le titre dédié à la bataille royale de la franchise sortira presque certainement sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Bien sûr, la question clé est de savoir quand Warzone frappera les plates-formes de nouvelle génération. Bien que rien ne soit encore concret, un mot d’un développeur d’Infinity Ward indique que le studio vise à avoir Warzone prêt pour la prochaine génération au lancement.

Dans une interview avec le site français GamerGen, le directeur narratif Taylor Kurosaki a été interrogé sur le potentiel Warzone ports pour la PlayStation 5 et la prochaine Xbox. Kurosaki n’a pas pu divulguer de détails concernant la compatibilité descendante et autres. Cependant, il a noté ce qui suit (via la traduction du site Web du français vers l’anglais): «Je sais que notre plan est Warzone va être là pendant un certain temps, donc dès que ces nouveaux systèmes seront disponibles et disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge. » On ne sait pas si ce plan de prise en charge inclura également le jeu croisé avec les consoles de la génération précédente, ni même quel type d’améliorations une version de prochaine génération du free-to-play Appel du devoir pourrait avoir.

Dans l’ensemble, les plans de nouvelle génération d’Activision pour Appel du devoir restent assez obscurs. Les rumeurs et les spéculations en cours suggèrent que l’entrée de cette année pourrait prendre la Opérations secrètes reboot ”de Treyarch.

Quoi que Activision et Co. aient en place, il est peu probable que la pandémie de coronavirus déraille. Le PDG Bobby Kotick l’a révélé dans une interview le mois dernier, expliquant que la plupart des projets d’Activision restent « sur la bonne voie pour l’instant ». Néanmoins, les plans devront être réévalués dans les mois à venir, car les attentes concernant l’impact à long terme du virus continuent de changer.

Pour l’instant, Call of Duty: Warzone est disponible en tant qu’expérience gratuite sur PlayStation 4, PC et Xbox One. C’est aussi un succès. la bataille royale a rassemblé plus de 50 millions d’utilisateurs dans le mois suivant sa sortie.

[Source: GamerGen]