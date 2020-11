Call of Duty: Warzone ne passera pas au moteur Black Ops Cold War

La libération de Call of Duty: Guerre froide Black Ops est juste au coin de la rue.

De nombreux fans sont enthousiasmés par un nouveau mode multijoueur et zombies ainsi qu’une mise à jour Warzone expérience avec de nouvelles armes et du contenu. Mais lorsqu’on lui a demandé plus sur le titre à venir, le chef artistique d’Activision «ShutterMunster» a confirmé aujourd’hui sur un forum de jeu Resetera qu’il n’y aurait pas de changement de moteur pour la bataille royale.

Activision Blizzard a récemment annoncé que Black Ops Guerre froide la première saison sortira en décembre aux côtés de Warzone l’intégration. Cette mise à jour ajoutera des armes et des personnages du Opérations secrètes Guerre froide univers dans Warzone et probablement changer ou introduire une nouvelle carte. Mais on ne sait pas comment le Guerre froide Black Ops les armes fonctionneront dans Warzone car il fonctionne sur un moteur différent.

Black Ops Guerre froide ‘Les armes sont sensiblement différentes des armes Guerre moderne ou Warzone. Les fans seront probablement habitués à ce que ressentent les armes dans le mode multijoueur du nouveau titre, mais devront passer à un nouveau moteur s’ils sautent dans Warzone. Activision a également confirmé que les joueurs peuvent utiliser les chargements de Guerre moderne ou Guerre froide Black Ops dans Warzone, bien que les jeux aient des avantages et des systèmes d’attachement différents.

De nombreux fans sont heureux que Warzone ne passera pas à un nouveau moteur, mais ils ne savent toujours pas comment le Guerre froide Black Ops le contenu fonctionnera dans le jeu. Activision Blizzard publiera probablement plus d’informations avant la sortie du jeu le 13 novembre.