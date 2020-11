REGARDER: C’est ce qui fait de la PlayStation 5 de Sony une véritable «  nouvelle génération  »

Il y a plusieurs raisons qui font des prochaines consoles quelque chose à espérer. Qu’il s’agisse de l’architecture RDNA 2 dans les processeurs AMD ou des puissants GPU. Cependant, il existe un facteur de différenciation qui fait de la PlayStation 5 une véritable «nouvelle génération».

Sony a présenté le tout nouveau contrôleur DualSense avec la PS5. Il s’agit d’une mise à niveau sans fil du DualShock 4 fournie avec la PS4. Le contrôleur DualSense est livré avec des commandes haptiques améliorées et des déclencheurs adaptatifs.

Sony a intégré ces fonctionnalités dans le contrôleur de manière à ce que les joueurs se sentent immergés et engagés dans les jeux auxquels ils jouent sur la PS5.

Le contrôleur DualSense de PlayStation 5 en fait une véritable nouvelle génération

Tech YouTuber Marques Brownlee a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne expliquant les caractéristiques uniques du DualSense. De plus, il a expliqué comment l’intégration de haptiques améliorées et de déclencheurs adaptatifs permet à la console de se démarquer de ses concurrents.

Parlant de l’haptique, il a mentionné que le nouveau contrôleur a des moteurs haptiques plus gros. Par conséquent, les commentaires sont bien meilleurs et réalistes que les précédents. MKBHD a comparé le changement de parallélisme avec les smartphones. Il a dit que la différence était comme celle entre les moteurs haptiques d’un vieux smartphone bon marché et un smartphone phare.

Marques a utilisé une partie importante de la vidéo pour parler des déclencheurs adaptatifs du DualSense. Les déclencheurs intègrent différents niveaux de précision, très similaires au trackpad Force Touch d’un Macbook Pro. La PS5 dispose également d’un jeu pré-installé pour aider les joueurs à s’habituer aux tout nouveaux déclencheurs.

Le jeu, Astro’s World, a diverses tâches comme sauter ou tirer des fils qui nécessitent différents niveaux d’entrées. Par conséquent, les joueurs devront appuyer plus fort sur les déclencheurs s’ils veulent sauter plus haut. Marques a également inclus un diagramme soigné dans sa vidéo pour montrer comment cette fonction fonctionne.

La portée de cette fonctionnalité n’est pas seulement limitée à Astro’s World. Un jeu FPS comme Call of Duty peut l’utiliser pour modifier le tir. Même les jeux de sport et les jeux de conduite peuvent mettre en œuvre l’utilisation de déclencheurs adaptatifs pour offrir une expérience beaucoup plus immersive et réaliste aux joueurs.

Les possibilités d’utiliser pleinement les fonctionnalités du DualSense sont infinies. Ce sera certainement un régal pour les joueurs avec le contrôleur les aidant à se sentir comme faisant partie du jeu.

