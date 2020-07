Call of Duty: Mobile obtient un mode 10 contre 10 – et c’est assez compliqué

Image via Activision

Si Call of Duty: Mobile n’était pas déjà assez intense et rapide, Activision le rend encore plus. La version de test publique récemment publiée (bêta) contenait des modes Match à mort et Domination en équipe 10 contre 10.

Dans la version de test publique, le mode est jouable sur la plupart des cartes multijoueurs, y compris les plus petites telles que la carte d’expédition à venir. L’expédition est une très petite carte et y mettre 20 joueurs rend les choses très regroupées.

Le mode est susceptible d’arriver au cours de la prochaine saison du jeu. La saison huit actuelle, appelée The Forge, se terminera le 5 août.

La version de test publique est utilisée pour tester les fonctionnalités à venir du jeu mobile. Cela inclut l’armurier qui permet aux joueurs de faire des personnalisations complexes aux armes.

En plus de cela, de nombreux changements passionnants sont apportés au mode bataille royale, comme une nouvelle animation de départ. Deux nouvelles cartes multijoueurs, Terminal et Expédition arrivent également dans le jeu.

Activision a seulement confirmé la sortie de la fonction Gunsmith, qui sortira la saison prochaine. Il reste à voir quand les fonctionnalités restantes arriveront, même si cela ne devrait pas être plus tard que deux saisons.

