10 films totalement ruinés par le service des fans

Le service aux fans est un élément extrêmement délicat de la réalisation de films en franchise, car lorsqu’il se sent gagné – comme dans Avengers: Fin de partie – ou ajoute réellement quelque chose d’intéressant à la tradition – comme dans Doctor Sleep – cela peut approfondir l’amour d’un public pour une IP.

Mais comme Hollywood l’a prouvé à maintes reprises, les studios et les cinéastes utilisent trop souvent la nostalgie et les succès passés comme une béquille, s’appuyant excessivement sur des personnages emblématiques, des images, des thèmes et même des intrigues entières, les mangeant au-delà du point où c’est acceptable.

On dit souvent que les téléspectateurs occasionnels comme prévisibilité et familiarité dans leurs films, d’où la tendance récente de redémarrer une franchise en difficulté avec une demi-suite, un demi-redémarrage s’est avérée si populaire et réussie.

Mais il y a une ligne où le service des fans n’est plus amusant ou charmant: c’est juste une narration paresseuse et cynique dans l’espoir d’extraire chaque dernier centime d’une propriété de cinéma avant la fatigue des fans. enfin coups de pied dans.

Ces 10 films sont tous des exemples particulièrement scandaleux de films activement lésés par leur approche excessive pour attirer les fans avec des idées et des images familières mais vides, voire sans âme …