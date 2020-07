Call of Duty: les joueurs de Warzone se piégent dans un camion défectueux

Ne sous-estimez jamais l’instinct d’un joueur de Call of Duty: Warzone à récupérer du butin. Bien sûr, une envie de ramasser absolument n’importe quoi est présent dans la plupart des jeux de bataille royale, mais vous vous retrouvez rarement pris au piège dans un camion pour le faire.

Le camion délicat de Call of Duty Warzone est garé dans le cimetière de Verdansk à l’extérieur du Superstore et a généralement du butin à l’arrière. Comme le souligne PCGamer, cela prend le dessus sur les joueurs depuis des mois. Le problème est que vous ne pouvez pas y pénétrer à moins d’entrer dans un bâtiment et de sauter par l’arrière. Entrer à l’intérieur, c’est bien car vous pouvez sauter sur le rebord de la fenêtre, vous allonger puis vous glisser dedans. Sortir? C’est hors de question car l’entrée et la fenêtre du camion sont inégales.

Vous pouvez abandonner votre butin nouvellement trouvé et quitter, mais d’autres joueurs de Call of Duty: Warzone ont décidé d’en abattre d’autres avec eux – si vous ne pouvez pas avoir votre butin de camion, alors pourquoi le devraient-ils? «Je l’ai fait il y a deux nuits», partage un utilisateur de Reddit. «J’ai rebondi, attiré une proie, je l’ai laissé me tuer et j’ai ri en montant dans le camion pour récupérer mon butin.

Il n’y a pas encore de solution officielle, mais un joueur a découvert que l’art d’enfoncer un VTT sur le côté fonctionne car il permet à votre coéquipier de monter. Ceci, évidemment, ne fonctionne que si vous êtes dans une équipe.

Si vous souhaitez plus de conseils sur Warzone, au-delà d’éviter le camion de malheur, vous pouvez consulter notre meilleur guide de largage de chargement de Warzone pour savoir comment vous équiper pour la victoire.

