(Il y a un petit spoiler pour « Call of Duty: Black Ops – Cold War » à venir, mais seulement pour le tout début de la campagne d’histoire. Vous n’apprendrez pas grand-chose sur l’intrigue du jeu dans cet article. )

La campagne d’histoire dans « Call of Duty: Black Ops – Cold War » m’a fait me sentir très confus dès le départ.

La cinématique d’ouverture de l’histoire de «Black Ops – Cold War», qui, selon un horodatage à l’écran, a eu lieu le 9 janvier 1981, nous entendons la voix très distincte d’un imitateur de Ronald Reagan ordonnant une grève contre quelques méchants qui sont liés à la crise des otages en Iran d’une manière ou d’une autre.

La première mission a ensuite lieu le 12 janvier, et «Black Ops – Cold War» s’enchaîne avec une seconde mission le lendemain. Et après avoir battu cela, vous avez droit à une cinématique de nos héroïques agents de la CIA rencontrant Reagan dans une pièce sombre et enfumée pour discuter des prochaines étapes. Cette rencontre, selon l’un des personnages, a lieu cinq jours après cette seconde mission.

18 janvier 1981. Deux jours avant que Reagan n’entame son premier mandat de président.

Dans le monde réel, la crise des otages en Iran a été entièrement résolue lors du discours d’inauguration de Reagan. Il avait été géré avant même que Reagan n’ait la possibilité de commander des missions de combat.

Il est difficile de savoir quoi en penser. Était-ce une erreur? Les développeurs qui ont réalisé «Call of Duty: Black Ops – Cold War» ne savaient-ils pas quand Reagan est devenu président? Ou était-ce une décision créative intentionnelle visant à jouer dans le genre de récit conspirateur qui a toujours été une caractéristique de la série de jeux «Black Ops»? Parlons-en.

Donc, la supposition la plus simple serait simplement que quelqu’un a foiré et oublié qu’il y a un écart de deux mois et demi entre le moment où nos élections présidentielles ont lieu et le moment où le président élu est effectivement assermenté. C’est sans aucun doute le plus conclusion logique à tirer de tout cet accord. Les gens ont généralement tendance à penser que les mandats présidentiels commencent et se terminent au cours des années électorales – comme le fait qu’Obama était président de 2008 à 2016, alors qu’en réalité il était président de 2009 à 2017.

Le problème avec cette idée est l’utilisation de la crise des otages en Iran dans le cadre de cette histoire. Les otages finalement libérés lors du discours d’investiture de Reagan est un aspect déterminant de toute cette situation. Il est extrêmement improbable que les auteurs de «Black Ops – Cold War» aient pu faire des recherches – même en lisant simplement la page Wikipédia sur la crise – sans découvrir ce détail important.

Peut-être qu’ils ne savaient tout simplement pas qu’une investiture présidentielle est plus qu’une formalité, étant littéralement la cérémonie qui transforme le président élu en président. Qu’avant cette cérémonie, le président élu n’a aucun pouvoir.

Mais il y a une autre possibilité ici. Celui qui pourrait impliquer une conspiration réelle. Vous avez entendu parler du concept d’une «surprise d’octobre» qui fait basculer une élection présidentielle d’un candidat vers un autre. Mais saviez-vous que la crise des otages en Iran était en fait à l’origine de ce terme?

La crise des otages en Iran a commencé le 4 novembre 1979, exactement un an avant les élections, et est devenue un gros problème à l’approche du vote. Le président Jimmy Carter n’a pas été en mesure de mettre fin à la crise avant le jour des élections de 1980, et on pense que son échec sur cette question a été un facteur important dans la victoire écrasante historique de Reagan.

Le directeur de campagne de Reagan, William Casey, a inventé le terme «Surprise d’octobre» en référence aux tentatives de l’administration Carter de libérer les otages peu de temps avant les élections – l’idée étant que Carter a essayé et échoué de produire une Surprise d’octobre qui aurait sauvé sa présidence .

Il existe cependant une théorie du complot de longue date à ce sujet. L’idée est que les membres de la campagne Reagan – y compris Casey et George HW Bush, qui était le colistier de Reagan – ont tenu des réunions secrètes avec des responsables iraniens à Paris au milieu d’octobre 1980 pour les convaincre de conserver les otages jusqu’à la fin des élections. .

Bien que le Congrès ait discuté de la théorie en 1992, ils ont choisi de ne pas enquêter sur les allégations, et il n’y a donc jamais eu d’enquête gouvernementale complète sur cette théorie à notre connaissance. Mais Gary Sick, membre du personnel du Conseil national de sécurité de Carter, a écrit une chronique dans le New York Times en 1991 pour pousser la théorie à fond.

Avant sa sortie, « Call of Duty: Black Ops – Cold War » a été très critiqué pour avoir utilisé d’obscures personnalités d’extrême droite des années 1980 dans le cadre de son marketing. Si ce n’est pas une anomalie, et que l’histoire a été construite ou supervisée par des gens avec des stries similaires de droite, alors il est possible d’imaginer qu’ils pourraient utiliser ce concept de conspiration surpris d’octobre – mais dans une approbation, «Reagan était le réel président avant même d’être président.

Je dois préciser que je ne pense pas que ce soit ce qui s’est passé. Il faudrait vous attacher à un vrai bretzel logique pour à la fois approuver que Reagan retarde la libération des otages et le féliciter d’avoir sauvé ces otages. Cela n’a pas de sens, et il serait donc ridicule de supposer que quelqu’un adopte cette perspective sans réelle preuve tangible. Et rien de ce qui se passe dans «Call of Duty: Black Ops – Cold War» ne va clairement dans cette direction.

Considérez donc cette spéculation oiseuse. Il est beaucoup plus probable que ce soit simplement une erreur. Mais, hé, quand vous créez une histoire qui parle de missions secrètes et de conspirations folles, comme c’est certainement le cas dans «Black Ops – Cold War», vous mettez en quelque sorte les gens dans le bon état d’esprit pour penser les choses de cette façon.