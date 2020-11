Gerrard veut faire signer Kenny McLean en janvier, il adore les Rangers – .

Selon The Scottish Sun, les Rangers cherchent à amener le milieu de terrain de Norwich City Kenny McLean à Ibrox en 2021.

On prétend que Steven Gerrard surveille la situation de McLean et sait qu’il est dans et hors du côté des Canaries.

Les Rangers préparent maintenant un accord de janvier, soit en offrant de l’argent, soit un accord de prêt à acheter qui verrait McLean rejoindre définitivement à l’été 2021.

Bilan de mi-saison des Rangers News: Quelle a été la qualité du Gers? Domaines à améliorer? Des ambitions futures?

Le joueur de 28 ans n’a signé un nouvel accord qu’en septembre, ce qui le maintient lié à Norwich jusqu’à l’été 2023.

Cependant, il n’a commencé que quatre matchs de championnat cette saison, et après avoir aidé l’Écosse aux championnats d’Europe l’été prochain, il pourrait maintenant chercher à passer au temps de jeu.

Les Rangers ont cependant une foule de milieux de terrain; Steven Davis, Bongani Zungu, Glen Kamara, Ryan Jack, Scott Arfield et Joe Aribo sont tous à la disposition de Gerrard, il reste donc à voir si un autre milieu de terrain est une priorité en janvier.

Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

McLean était lié à un déménagement aux Rangers en 2017, avec Pedro Caixinha désireux de l’attirer pour l’amener à Ibrox d’Aberdeen selon The Scottish Sun, mais aucun mouvement ne s’est concrétisé.

Plus de trois ans plus tard, les Rangers pourraient revenir pour McLean, qui a grandi en soutenant le Gers et se rendait régulièrement à Ibrox quand il était enfant, ce qui signifie que le déménagement pourrait vraiment lui plaire.

Photo de Nikolay Doychinov – UEFA / UEFA via Getty Images

