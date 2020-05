Burning Star se bat pour survivre à une apocalypse zombie – / Film

Après avoir joué dans le tube international du réalisateur Lee Chang-Dong Brûlant en 2018, acteur Yoo Ah-in joué dans un thriller financier coréen appelé Défaut, mais son prochain film pourrait bien être un autre succès croisé. Il est la star d’un nouveau thriller de genre appelé #Vivant, dans lequel il incarne un gars qui se retrouve apparemment pris au piège dans un gratte-ciel lors d’une apocalypse zombie. Mais il n’est pas seul: il y a une fille (Parc Shin-Hye) vivant dans un bâtiment voisin, et les deux combattent les hordes écumeuses pour se rapprocher. Découvrez la première bande-annonce ci-dessous.



Bande-annonce vivante

The Film Stage nous a montré cette bande-annonce internationale pour #Vivant, qui marque le premier long métrage du réalisateur Cho Il-hyung, qui a produit des crédits sur des films comme J’ai vu le diable, La femme de ménage, et Le chasseur. Presque tous les films de zombies sud-coréens des prochaines années vivent toujours dans l’ombre de l’excellent film d’horreur / thriller de Yeon Sang-ho en 2016 Train pour Busan, qui est devenu une énorme réussite internationale, mais bien que #Vivant semble être un film plus petit, plus scrappé et plus contenu, il semble qu’il ait également le potentiel de se développer de manière importante.

La seule chose qui pourrait le retenir, à ce que je sache, est de savoir si le public international voudra ou non embrasser des histoires qui reflètent si clairement notre moment actuel de pandémie. Aux États-Unis, nous vivons toujours en quarantaine, et chaque voyage devant nos portes pourrait être littéralement une question de vie ou de mort. Est-ce que l’attrait habituel de hordes de zombies stupides et malades se maintiendra dans nos circonstances bizarres de la vie réelle? Je suppose que cela pourrait finir par être un point discutable, cependant: le film est actuellement distribué dans sa Corée du Sud (dont le gouvernement a géré la pandémie de coronavirus beaucoup mieux que le nôtre ici), et il est toujours à la recherche d’une distribution aux États-Unis. Pourtant, avec Train pour Busan imminente dans la conscience cinéphile internationale (et la quasi-suite du film à venir), j’imagine qu’il ne faudra pas longtemps avant que celui-ci ne se rende sur nos côtes.

#Vivant arrive dans les cinémas coréens Juin 2020.

