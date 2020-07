Bugs Bunny: Oui, il y a des faits / histoires que vous ne saviez pas sur lui

Années 1940 | 27 juillet 2020



Bugs Bunny a fait ses débuts il y a 80 ans aujourd’hui. (Warner Bros.)

Joyeux 80e anniversaire, vous étiez wabbit! Bugs Bunny a fait ses débuts officiels le 27 juillet 1940 et depuis, il mange des carottes et déjoue les chasseurs pour le plaisir des enfants et des adultes. Vous pensez probablement que vous connaissez le lapin de dessin animé bien-aimé ainsi que tous ceux que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, mais s’il y a quelque chose pour lequel cette puante est connue, c’est toujours avoir quelques trucs dans sa manche.

«Porky’s Hare Hunt». (Warner Bros.)

Bugs est en fait plus vieux qu’il n’y paraît

Officiellement, Bugs Bunny a fait ses débuts dans les années 1940 Un lièvre sauvage, mais il est en fait un peu plus âgé que ça. Un dessin animé Porky Pig de 1938 appelé Chasse au lièvre de Porky comportait un lapin ressemblant à des bugs, mais le personnage, qui n’a pas été nommé dans ce court métrage, n’aurait peut-être pas apparu du tout sans la volonté des artistes sous pression de prendre des raccourcis paresseux. Le studio voulait un nouveau film de Porky Pig, alors dans un manque de temps, ils ont simplement échangé le personnage de canard l’année précédente. Chasse au canard de Porky’s (qui a marqué les débuts d’un autre futur célèbre Looney Tune, Daffy Duck) avec le lapin.

Tom et Jerry ont-ils copié Bugs, ou Bugs a-t-il copié Tom et Jerry? (Métro-Goldwyn-Mayer)

Bugs Bunny était-il un plagiaire?

En 1947, Warner Bros ‘ Lapin Rhapsody et MGM Le Concerto pour chat, avec Tom et Jerry, étaient tous deux en lice pour un Oscar. Il n’y avait qu’un seul problème: le les films étaient presque identique. Dans les deux cas, le héros anthropomorphe (Bugs ou Tom) enfile un smoking avec des queues pour jouer d’un piano à queue, où il est harcelé par une souris (Jerry dans le film MGM et une souris sans nom dans la pièce Warner Bros.), conduisant à un série de gags et de cascades comiques. Les similitudes dramatiques entre les deux ont naturellement conduit à des allégations selon lesquelles une société de dessins animés aurait plagié l’autre, mais qui copiait qui? La réponse courte est que personne ne le sait. Warner Bros. a noté qu’ils avaient produit leur film plus tôt, mais MGM a rétorqué que Bugs était inhabituellement présenté comme la victime dans Lapin Rhapsody et il semblait étrange qu’un lapin chasse instinctivement une souris.

La scène de carottes de Clark Gable a inspiré Bugs Bunny. (Columbia Pictures)

Inspirations célèbres

Dans une scène mémorable de C’est arrivé une nuit, Le personnage de Clark Gable s’appuie nonchalamment contre un poteau de clôture, parlant vite et grignotant des carottes. Les animateurs de Warner Bros. ont trouvé la performance si brillamment caricaturale qu’ils l’a utilisé comme modèle pour les manigances de Bugs Bunny. Mec drôle Groucho Marx a également inspiré certains des maniérismes et du discours de Bugs, et sa personnalité aurait été calquée sur Charlie Chaplin.

Bugs Bunny a officiellement fait ses débuts en 1940 (Warner Bros.)

Il aurait pu être un « lapin heureux »

Lorsque Bugs Bunny était encore sans nom, les animateurs jouaient avec l’appeler Happy Bunny, mais il était souvent appelé « le lapin de Bug » parce qu’il était dessiné par un animateur nommé Ben Hardaway qui est passé par le surnom de Bug. Bien que le personnage soit souvent heureux, « Bugs » semblait être un nom plus approprié, donc il est resté.

Il y avait une raison pour laquelle Bugs et Mickey sont apparus côte à côte dans « Who Framed Roger Rabbit? » (Images Touchstone)

Une rivalité avec Mickey

Warner Bros.et Disney ont produit certains des personnages de dessins animés les plus appréciés de tous les temps, il est donc compréhensible que les deux sociétés développent une sorte de rivalité. Ce concours a été référencé dans le apparitions de camée des étoiles les plus brillantes des deux sociétés dans le film de 1988 Qui veut la peau de Roger Rabbit? Warner Bros. n’a permis à Bugs Bunny et Daffy Duck d’apparaître dans le film que s’ils avaient exactement le même temps d’écran que les personnages de Disney, c’est pourquoi Daffy Duck apparaît toujours aux côtés de son homologue Disney, Donald, et Bugs Bunny partage chaque scène avec la souris toute-puissante.

Bugs est l’un des rares et des fiers. (Warner Bros.)

Bugs est un militaire

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine a travaillé avec Warner Bros. pour produire une série de courts films didactiques destinés à éduquer les troupes sur une grande variété de sujets. Les films étaient des informations classifiées, et même les gens de Warner Bros. ne pouvaient pas voir les produits finis. Dans le court-métrage fait pour le public Super-lapin en 1943, cependant, Bugs Bunny a enfilé un uniforme des Marines américains après que les Marines aient fait de Bugs un soldat d’honneur. Ils ont continué à le promouvoir jusqu’à sa retraite avec le grade de sergent-chef.

Mel Blanc a exprimé Bugs Bunny. (pdxpeople.com)

Bugs Bunny a-t-il sauvé la vie de Mel Blanc?

Un jour de 1961, Mel Blanc – l’acteur responsable de Bugs Bunny’s voix incomparable, ainsi que ceux de nombreux autres personnages de dessins animés – a été impliqué dans un terrible accident. Il a été tellement blessé qu’il a passé deux semaines dans le coma jusqu’à ce qu’un de ses médecins ait l’idée d’essayer d’atteindre Blanc dans la partie de son cerveau où vivaient ses personnages, en lui demandant: «Bugs Bunny, comment vas-tu aujourd’hui? » À sa grande surprise, Blanc a répondu, dans la voix de Bugs Bunny, « Quoi de neuf, doc? »