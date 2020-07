Ferran Torres: transfert à Manchester City avant l’obtention du diplôme

Manchester City est sur le point de signer un successeur pour Leroy Sane, qui a quitté le Bayern: selon les informations de SPOX et Goal Ferran Torres (20) du Valencia CF vient aux Skyblues.

Déjà eu la semaine dernière Eurosport d’un accord entre un joueur et le top club anglais. Pendant ce temps, City et Valence sont en pourparlers finaux, il n’y a que de petits détails à clarifier. Il est fort possible que le transfert soit officiellement annoncé cette semaine.

Torres a signé un contrat de cinq ans. Les frais de transfert devraient s’élever entre 30 et 40 millions d’euros, qui peuvent encore augmenter grâce au versement de primes liées à la performance. Valence peut bien utiliser l’argent après que le club a raté des affaires internationales dans le sprint final du championnat espagnol et que Torres a refusé à plusieurs reprises de prolonger son contrat daté 2021 ces derniers mois.

© imago images

Le jugement du TAS et Pep Guardiola sont cruciaux pour Ferran Torres

Torres ferme un important chantier de construction dans l’équipe Pep Guardiola. Le manager de l’équipe de City a fait de la signature d’un nouvel ailier une priorité après le départ de Sane gen München et est passé à l’offensive à Torres après que les champions du record d’Allemagne aient empêché la réunification avec l’ancien protégé du Bayern, Kingsley Coman. Le rival local de City, Manchester United, et la championne italienne de la série Juventus ont récemment rivalisé intensément pour les services des champions d’Europe des moins de 19 ans d’Espagne.

VIDEO: Les meilleures scènes de Ferran Torres.

Pour United, Torres était plus un plan B pour Jadon Sancho, qui était toujours sous contrat avec le Borussia Dortmund, tandis que la Juve était incapable de convaincre l’extrême droite de déménager en Italie. Le critère décisif pour Torres a été la levée du blocage de la Ligue des champions contre City par le tribunal de sport international TAS. Cependant, Guardiola lui-même a également joué un rôle important dans les négociations. L’ancien entraîneur du FC Bayern a fait changer d’île à son compatriote espagnol lors d’une conversation personnelle.

Un avantage pour le joueur de 20 ans: il peut communiquer avec son futur coach dans sa langue maternelle et ainsi s’intégrer plus facilement dans sa nouvelle équipe et sa nouvelle maison d’adoption.

Le Borussia Dortmund a également pensé à Ferran Torres

En début d’année, BVB avait également manifesté son intérêt pour Torres et, en la personne du directeur sportif Michael Zorc, avait même rencontré ses conseillers pour une discussion approfondie. Cependant, les noirs et les jaunes n’ont pas intensifié leurs efforts pour Torres ces derniers mois, car ils ne le voyaient que comme une alternative en cas de départ de Sancho.

En ce qui concerne l’avenir de l’Anglais de 20 ans, tout est encore ouvert. Selon les informations de SPOX et Goal ne veut pas que Sancho prolonge son contrat, qui expire en 2022, et flirte avec un retour en Premier League. Les Red Devils, cependant, ont récemment réduit les frais de transfert à neuf chiffres que BVB a appelés. Jusqu’au 10 août, lorsque l’équipe de Lucien Favre part pour le camp d’entraînement à Bad Ragaz (Suisse), les responsables veulent faire du bruit Actualités de la Ruhr Clarté dans l’affaire Sancho afin de pouvoir planifier de nouvelles signatures. Torres, c’est certain, sera sur le marché d’ici là.

Ferran Torres dans le profil