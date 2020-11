BTS remporte 4 trophées, Lady Gaga meilleure artiste aux MTV Europe Music Awards

Le groupe pop sud-coréen BTS a remporté le numéro un 4 prix avec la meilleure musique pour «Dynamite» et le meilleur groupe aux MTV Europe Music Awards dimanche soir, tandis que Girl Gaga a remporté le prix du meilleur artiste. BTS a également recruté les meilleurs adeptes et les meilleurs sites numériques pour Bang Bang Con.Le cadeau honorant l’un des meilleurs de la musique internationale a été diffusé dimanche, avec des performances d’Alicia Keys, Sam Smith, Doja Cat et DaBaby. Le groupe Little Combine a accueilli – – – Gaga, qui est entré dans l’occasion avec probablement le plus de nominations, a battu Harry Kinds, Justin Bieber, Dua Lipa, Miley Cyrus et The Weeknd pour le prix du meilleur artiste. Elle s’est néanmoins perdue pour la meilleure vidéo, qui est allée à DJ Khaled pour «Popstar». La collaboration avec Drake a battu les goûts de Cardi B et Megan Thee Stallion pour «WAP». Cardi B a néanmoins remporté le prix du meilleur hip-hop. Coldplay a obtenu le meilleur rock, Haley Williams a obtenu le meilleur de divers et Little Combine a été nommé meilleur pop. Et l’un des meilleurs prix latins a été décerné à Karol G, qui a également obtenu la meilleure collaboration pour «Tusa», qui comprend Nicki Minaj.Extra: BTS parle du succès numéro 1 de «Dynamite», remercie ses partisans militaires et envisage le long terme » Bilan de Chromatica: Le retour euphorique dance-pop de Girl Gaga est son meilleur album en une décennieDavid Guetta, qui a gagné le meilleur numérique, a également réalisé sur le présent depuis une scène de Budapest. L’auteur-compositeur-interprète YUNGBLUD a remporté la plus belle poussée et Doja Cat a remporté le prix du meilleur nouvel artiste.Pour un 3e 12 mois, les MTV EMA ont remis un prix de changement d’ère, cette fois à 5 femmes luttant pour la justice raciale et sociale dans le monde entier. : Kiki Mordi, Temi Mwale, Catherhea Potjanaporn, Luiza Brasil et Raquel Willis.Eddie Van Halen, décédé le mois dernier, a également été rappelé dans un hommage qui comprend Tom Morello et St.Vincent.

Ladybel Shampooing Ladybel aux protéines poils blancs pour chien et chat Lady White 200 ml Le shampooing Ladybel colorant Blanc aux protéines pour chien et chat est formulé pour redonner de l'éclat à la couleur du poil des chiens et chats. Marque : LadybelContenance : 200 ml, 1 litreAction : Lavage, Coloration, Brillance, NourrissantGoût : Mélanges végétaux

Ladybel Shampooing Ladybel aux protéines poils blancs pour chien et chat Lady White 1 L Le shampooing Ladybel colorant Blanc aux protéines pour chien et chat est formulé pour redonner de l'éclat à la couleur du poil des chiens et chats. Marque : LadybelContenance : 200 ml, 1 litreAction : Lavage, Coloration, Brillance, NourrissantGoût : Mélanges végétaux

Ladybel Shampooing Ladybel aux protéines pour fourrure précieuse de chien, chat et NAC Lady Proteine 1 L Le shampoing Ladybel aux protéines pour fourrure précieuse de chien, chat et NAC convient parfaitement aux NAC (nouveaux animaux de compagnie). Marque : LadybelContenance : 200 ml, 1 litreAction : Odorant, Lavage, Brillance, NourrissantGoût : Protéines

Ladybel Shampooing Ladybel aux protéines pour fourrure précieuse de chien, chat et NAC Lady Proteine 200 ml Le shampoing Ladybel aux protéines pour fourrure précieuse de chien, chat et NAC convient parfaitement aux NAC (nouveaux animaux de compagnie). Marque : LadybelContenance : 200 ml, 1 litreAction : Odorant, Lavage, Brillance, NourrissantGoût : Protéines

Ladybel Shampoing Ladybel Jojoba fourrure précieuse pour chien et chat Lady Jojoba aux huiles végétales 200 ml Le shampoing Ladybel Jojoba fourrure précieuse pour chien et chat est formulé pour chien de concours et d'exception. Marque : LadybelContenance : 200 ml, 1 litreAction : Lavage, BrillanceGoût : Jojoba

MAKITA visseuse oléopneumatique à impulsions 14,4 V Li-Ion - BTS130RFE