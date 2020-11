Abrupt Slayers remporte la saison 2 de la PMPL en Asie du Sud, 3 équipes se qualifient pour le PMGC

in

Après quatre jours intenses de PUBG Mobile Pro League (PMPL) en Asie du Sud saison deux finales, un champion a émergé. Les Abrupt Slayers de l’équipe népalaise ont empoché 40 000 $ avec cette victoire.

Abrupt Slayers n’a pas eu la performance la plus impressionnante lors de la saison régulière de la Pro League. L’équipe s’est classée septième au classement général et deuxième de son groupe pour se qualifier pour la finale. En finale, cependant, ils ont dominé avec quatre dîners de poulet et 91 attaques décisives en 20 matches, réussissant à terminer en tête du tableau de classement.

Les trois meilleures équipes de la deuxième finale de la saison PMPL Asie du Sud se sont qualifiées pour le Championnat mondial (PMGC). Il débutera le 24 novembre avec 24 des meilleures équipes du monde entier en compétition. Il a une cagnotte de 2 millions de dollars. Ces trois équipes sont Abrupt Slayers, DRS Gaming et A1 Esports.

Voici le classement général des finales:

Tueuses brusques: 212 points Jeux DRS: 207 points A1 Sports: 189 points 7 Sports de mer: 176 points Deadeyes Guys: 170 points Équipe Bablu: 163 points ElementriX: 154 points PN Crew: 153 points Équipe T2KKsg: 149 points VTNxJyanMaara: 138 points FutureStation: 126 points SCYTES: 123 points Stalwart Esports: 121 points GZxHighVoltage: 112 points Esports assidus: 91 points Venom Legends: 86 points

Cette saison, le PMPL Asie du Sud a été retardé. C’était à cause de l’interdiction de PUBG Mobile en Inde le 2 septembre par le ministère indien de l’électronique et de l’informatique (MeitY) pour des violations présumées de la sécurité des données. Pour cette raison, aucun joueur indien n’a été autorisé à jouer dans la ligue.