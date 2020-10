Brave New World: Peacock l’a ANNULÉ! Pourquoi?

Brave New World: Paon a choisi de ne pas continuer avec une deuxième saison de Brave New World. UCP, le studio qui suit la série dramatique de science-fiction, basé sur le roman révolutionnaire d’Aldous Huxley. Et il l’achètera dans un autre magasin.

«Il n’y aura pas de saison 2 de Brave New World sur Peacock », a déclaré le chef dans un communiqué aux sources. «David Wiener a interprété un arrangement cinématographique et stimulant. Nous sommes reconnaissants au personnel et à l’équipage qui ont fait vivre ce monde. Nous avons hâte de raconter d’autres histoires avec David à l’avenir. Cela marque le premier retrait significatif de séries télévisées sur la plate-forme. Depuis que Susan Rovner a rejoint NBCUniversal plus tôt ce mois-ci en tant que présidente. Et le contenu de divertissement, qui surveille la programmation pour la télévision et le streaming.

Brave New World était un composant de l’ardoise originale inaugurale de Peacock. Et le seul fichier scripté maison disponible au lancement en juillet. La production à gros budget n’a pas créé beaucoup de buzz parmi les critiques et les fans. Comme la plupart des meilleurs streamers, Peacock ne publie pas d’informations sur les performances de ses émissions.

De quoi parle la série?

Il a été développé par Wiener et Grant Morrison sur la base du roman dystopique de Huxley. Brave New World envisage un société utopique qui signait la paix. Et aussi beaucoup de stabilité grâce à la prescription de la monogamie, de la solitude, de l’argent, de la famille et de l’histoire elle-même. En tant qu’habitants de New London, Bernard Marx (Harry Lloyd) et Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay) partent en vacances dans les Terres sauvages. Et c’est là qu’ils s’enchevêtrent dans une rébellion inquiétante et violente. Bernard et Lenina déchaînés par John the Savage (Alden Ehrenreich). Et celui qui s’échappe avec eux en suivant à New London. L’apparition de John dans le Nouveau Monde menace bientôt de perturber son harmonie utopique. Et ils quittent aussi Bernard et Lenina pour s’engager dans les réverbérations.

Brave New World eu un long voyage à l’écran. Syfy et Amblin TV de NBC Universal se sont initialement associés pour produire une série scénarisée. Et qui est basé sur le classique de Huxley en 2015.

Lire la suite: Le club des baby-sitters est officiellement renouvelé pour la saison 2; Détails à l’intérieur