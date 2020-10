La Kia Sonet Diesel Automatic est déjà disponible sur le marché des voitures d’occasion

Kia Sonet est déjà entré sur le marché des voitures d’occasion et le premier ici est une variante Diesel-AT non enregistrée.

Kia Sonet est actuellement l’une des voitures les plus populaires en vente sur le marché, créant un record de réservations maximales le premier jour. Bien que la période d’attente soit de 2-3 mois, si vous souhaitez acheter la variante Diesel-AT, en voici une qui est littéralement toute neuve. Puisque cette voiture n’est pas enregistrée, cela signifie que sur papier, vous pouvez en fait être le premier propriétaire. Achetez-le ici: https://www.olx.in/item/kia-sonet-gtx-diesel-at-iid-1603579160

Le propriétaire n’a pas mentionné sa raison mais vend sa Kia Sonet Diesel-AT à Indore, Madhya Pradesh. La voiture n’a que quelques semaines et n’a parcouru que 64 kilomètres. Alors que l’annonce est sortie il y a une semaine et depuis lors, quelques Sonet supplémentaires ont été ajoutés sur le marché de l’occasion. Cependant, cela reste la première variante haut de gamme à entrer sur le marché de l’occasion.

Lisez aussi: Kia Sonet Diesel Vs Ford Ecosport Diesel Drag Race – Voir le gagnant

Le propriétaire demande un prix de Rs 15,50 Lakhs, soit environ Rs 28 000 de plus que l’achat d’un nouveau. Ces 22 000 Rs supplémentaires peuvent vous faire économiser une période d’attente de 2 à 3 mois. De plus, le propriétaire dit qu’il a déjà 3 ans d’assurance pour cela avec une garantie supplémentaire. De plus, les fonctionnalités Kia UVO connect seront entièrement gratuites pendant les 3 prochaines années, car elles sont déjà incluses à l’intérieur.

D’après les photos et les paroles des propriétaires, le Sonet est complètement exempt de bosses, rayures et autres dommages. GTX + Diesel-AT étant la variante haut de gamme sera livrée avec toutes les cloches et sifflets. Les principales caractéristiques comprendront six coussins gonflables, l’ABS avec EBD, le mode antipatinage, les modes de conduite, les capteurs de stationnement avant et arrière, le système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces avec UVO Connect et bien plus encore.

Sonet Diesel-AT reçoit un moteur turbo-diesel de 1,5 litre qui provient directement de Seltos, avec les mêmes spécifications de puissance. Le moteur produit 115 PS et 250 Nm de couple de pointe, associé à un convertisseur de couple. La variante diesel-manuelle, cependant, produit 100 PS et 240 Nm. Les prix de Sonet commencent de Rs 6,7 Lakhs à Rs 12,99 Lakhs (ex-salle d’exposition).