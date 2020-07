Boomerang TV acquiert les droits de production en Espagne du catalogue de programmes ITV Studios

ITV Studios a prolongé son accord de production avec Boomerang TV, l’un des plus grands producteurs de contenu de fiction et de divertissement en Espagne. L’alliance répond à la demande croissante de productions en Espagne et accorde à Boomerang TV des droits de production exclusifs pour tous les formats de divertissement ITV Studios disponibles sur ce territoire.

Logos de Boomerang TV et ITV Studios

Cela signifie que les accords précédents avec d’autres producteurs espagnols resteront en vigueur. De plus, Boomerang TV collabore depuis longtemps avec Global Entertainment, ITV Studios. Il produit des programmes de cette société depuis des années, tels que les formats très réussis Internationalement «La Voz», «La Voz Kids» ou «La Voz Senior».

Satisfaction des deux côtés

Maarten Meijs, président de Global Entertainment, ITV Studios déclare que: « Nous valorisons le marché espagnol à un niveau stratégique en raison de sa grande attractivité pour les programmes de non-fiction et aussi comme pont vers d’autres régions hispanophones du monde entier. Notre catalogue de formats de divertissement a toujours été très bien accueilli, c’est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir consolider la stratégie de format global d’ITV Studios en créant cette alliance avec une société de production consolidée en Espagne. Nous avons de grands espoirs pour cette excellente collaboration et nous sommes impatients de produire du contenu attrayant dans tous les genres et sur toutes les plates-formes. »

Pour Encarna Pardo, directeur exécutif de Boomerang TV Entertainment, «avoir l’un des grands créateurs de divertissement international comme allié stratégique est un défi passionnant pour Boomerang TV. Cet accord nous remplit d’espoir car il nous permettra de produire le large catalogue de formats ITV en Espagne, l’un des plus remarquables du secteur au monde. Cette alliance nous permettra de poursuivre la relation étroite que nous entretenons depuis quelques années avec les responsables des formats ITV à succès tels que «La voz» ».