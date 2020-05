Black Widow: Natasha sera vue avec un nouveau look dans le prochain film MCU Phase 4.

IMAGE: Pinterest

Les fans de Black Widow attendent depuis longtemps un film autonome du personnage. Enfin, après toutes ces années, le souhait a été exaucé. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film.

Le personnage de Black Widow, interprété par Scarlett Johansson, a fait ses adieux dans le film Avengers: Endgame. Mais, notre bien-aimée Natasha Romanoff sera à nouveau vue dans toute sa gloire. Le film Black Widow fera partie de la très attendue phase 4 de Marvel.

Date de sortie de Black Widow et bande-annonce

En raison de la pandémie de coronavirus, Disney a dû reporter de nombreux films, dont Black Widow. Selon la dernière annonce, le film sortira le 6 novembre 2020.

Plus tôt, il devait être diffusé le 1er mai. Mais, comme les principales chaînes de théâtre ont été fermées indéfiniment en mars, la sortie a été retardée.

L’équipe a été discrète sur tous les détails, ce qui est habituel pour tout nouveau film Marvel. Mais, la bande-annonce et quelques images promotionnelles nous ont donné des indices. Le film semble sûrement plus grand que nature et intéressant. Jetez un œil à la bande-annonce finale de Black Widow ci-dessous.

Terrain de la veuve noire

À partir de tous les teasers, bandes-annonces et clips promotionnels, nous pouvons faire des suppositions sur l’intrigue possible du film.

Le film va être plein de scènes d’action. De plus, l’objectif principal de Natasha a été révélé dans la bande-annonce. Son objectif principal sera de faire face au passé plus sombre de son grand livre au moment où une conspiration passée dangereuse surgira.

De plus, elle devra faire face à son passé d’espionne et à ses relations qui se sont rompues avant de devenir Avenger. La dernière bande-annonce suggère que ces «relations» se réfèrent en fait à sa famille.

Le nouveau look

Selon une photo publiée par Marvel, Natasha sera vue dans un nouveau costume blanc. Le design et le concept art ont l’air frais et fabuleux.

Toutes les autres images et dessins qui ont fait surface ont l’air très intéressants. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que Black Widow sorte mieux que jamais dans le prochain film!

Jeter

La veuve noire, Scarlett Johansson, sera à nouveau vue en personnage pour la huitième fois. Personne ne peut mieux jouer ce rôle que Johnson!

De plus, Florence Pugh jouera avec Yelena Belova, la camarade de classe de Natasha, de Red Room. Pugh était très appréciée pour son rôle dans Lady Macbeth.

De plus, David Harbour, qui a été vu pour la dernière fois en tant que Chief Hopper dans Stranger Things, apparaîtra comme Red Guardian. Rachel Weisz jouera Melina Vostokoff (l’Iron Maiden).