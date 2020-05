Adam Brian et Megan Foxx rompent leur relation de 10 ans?

Les jours changent, les célébrités changent, mais ce qui reste le même, c’est la saison des fentes. Il a commencé par Kristin Cavallari et Jay Cutler, porté par Mary Kate Olsen et Olivier Sarkozy et maintenant Megan Foxx et son mari sont nouveaux sur la liste.

Megan Foxx a rompu son mariage à long terme?

Megan Foxx a rompu son mariage de 10 ans. Adam Brian et Megan Foxx ont également demandé un fractionnement en 2015, mais se sont ensuite réunis en 2016.

Mais cette fois, il semble que la séparation soit le dernier appel, car Megan a été constamment vue avec Machine Gun Kelly sans sa bague de mariage, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble.

Une rumeur qui sort?

Selon une source de E-News, Megan et MGK ont une étincelle et ils sont vus ensemble. Mais cela ne ressemble pas à une relation à part entière, mais ils semblent s’apprécier mutuellement.

Megan tourne un film actuellement en face de MGK qui a ajouté du carburant au feu dans leur relation, a déclaré la source. Il a continué et s’est également exclamé de la séparation de Megan de son mari Brian et de la façon dont les deux la gèrent.

Il y a vraiment quelque chose qui se prépare entre Megan et MGK dont elle est très excitée.

Réflexions de Brian Austin Green sur Megan

Brian Austin Green n’est pas jaloux que Megan et MGK soient ensemble. Il a accepté ce fait Sur le disque, sur son podcast… Avec Brian Austin Green. Il s’est exclamé cette décision comme une bonne décision.

Brian a dit: «Je n’ai pas rencontré MGK mais j’ai certainement entendu parler de lui par Megan. Ils ne sont pas ensemble à ce stade mais y travaillent définitivement. D’après ce que j’ai parlé avec Megan, elle le considère comme un gars gentil et authentique et je crois son jugement. Brian a également parlé de sa rupture et de sa séparation avec Megan. Le duo a interrompu sa vie conjugale depuis décembre 2019. Il a dit même s’il n’était pas avec Megan mais qu’il l’aimerait toujours.