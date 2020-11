Black Ops Cold War Bonus XP exclusifs à PlayStation, charges supplémentaires

Zombies Onslaught n’est pas le seul bonus exclusif à PlayStation Call of Duty Black Ops Guerre froide les joueurs obtiendront au lancement. À seulement une semaine avant le lancement et le début des préchargements, Sony a mis à jour l’article du blog PlayStation avec une nouvelle bande-annonce et des bonus supplémentaires réservés uniquement à PlayStation Guerre froide Black Ops les joueurs recevront, y compris des bonus XP et des emplacements de chargement supplémentaires.

Bonus exclusifs PlayStation de Call of Duty Black Ops Cold War

Toute personne jouant sur n’importe quel appareil PlayStation (PS4 ou PS5) obtiendra ce qui suit Call of Duty Black Ops Guerre froide Bonus exclusifs PlayStation:

Niveaux bonus du pack Battle Pass

L’achat du Battle Pass Bundle à 20 $ accorde normalement aux joueurs 20 déblocages instantanés de niveau, mais les joueurs PlayStation en obtiendront cinq supplémentaires pour le même prix, totalisant 25 sauts de niveaux pour n’importe qui sur une console PlayStation.

Bonus de fête PlayStation

En jouant Guerre froide Black Ops sur PlayStation avec d’autres joueurs qui jouent également sur PlayStation? Vous obtiendrez un bonus supplémentaire d’XP d’arme de 25% pour jouer dans des groupes avec d’autres joueurs PlayStation, vous permettant de déverrouiller plus rapidement les pièces jointes sur vos armes. Même si vous jouez sur plusieurs plates-formes avec d’autres joueurs de l’équipe, tous les joueurs PlayStation ayant fait la fête recevront le bonus.

Événements exclusifs Double XP

Une fois par mois, les joueurs PlayStation bénéficieront de 24 heures de Double XP exclusif. Il n’y a pas de détails supplémentaires sur le calendrier ou le calendrier de ce bonus pour le moment.

Deux emplacements de chargement supplémentaires

Avec des chargements transportant des multijoueurs, des zombies et Warzone, les joueurs voudront choisir parmi une grande variété de chargements lorsqu’ils entrent dans la mêlée contre Black Ops Guerre froide de nombreux défis. Les joueurs PlayStation obtiennent instantanément deux emplacements de chargement supplémentaires lorsqu’ils atteignent le niveau 4 et débloquent l’option Créer une classe.

Tout cela en plus du mode Zombies Onslaught exclusif à PlayStation, un mode horde basé sur les vagues qui oppose une paire de joueurs contre des zombies sur les cartes multijoueurs du jeu. Ces bonus seront tous exclusifs au moins jusqu’au 1er novembre 2021.

Préchargement pour Call of Duty Black Ops Guerre froide Les précommandes sont disponibles dès maintenant, ainsi que l’espace requis pour le jeu. Il occupera 133 Go de votre PS5, qui ne dispose que de 667,2 Go d’espace utilisable sur le SSD au lancement.

[Source: PlayStation]