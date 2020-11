Black Desert: Guard Class maintenant disponible sur PS4

Pour Désert noir La classe Gardia est désormais disponible sur PS4 et Xbox One, comme annoncé par Pearl Abyss. Il existe également quelques mises à jour pour les classes existantes.

La Gardia, une guerrière impitoyable des montagnes, est en 20e Désert noir pour console. Armée d’une hache de combat et d’un bouclier, elle a de puissantes attaques de mêlée avec lesquelles elle contrôle le cours de la bataille. La classe de type tank possède de nombreuses compétences telles que:

Crevasse rocheuse: Trois coups fracassants avec la hachette mettent fin aux ennemis.

Trois coups fracassants avec la hachette mettent fin aux ennemis. Menhirschlag: Une puissante onde de choc est déclenchée lorsque la hache de guerre touche le sol.

Une puissante onde de choc est déclenchée lorsque la hache de guerre touche le sol. Zone de sang noir: Utilisez le pouvoir de la terre pour créer un cercle mortel autour de la garde, ce qui est la fin de quiconque ose entrer.

Utilisez le pouvoir de la terre pour créer un cercle mortel autour de la garde, ce qui est la fin de quiconque ose entrer. Corps et vie: Un swing chargé avec la hache qui raccourcit la tête des ennemis.

Un swing chargé avec la hache qui raccourcit la tête des ennemis. Massacre de sang noir: Libérez les forces de la Garde d’un coup assez fort pour fendre les montagnes.

Lorsque le garde arrive, il y a des récompenses de connexion telles que Cron Stones, Advice from Valks, 7-Day Value Packs, Gold Bars, Elion’s Tears et plus encore.

Désert noir accorde également leurs talents de renaissance à trois autres classes – Lahn, Streiter et Ninja. Ce sont des versions plus puissantes des principales capacités des armes qui ralentissent les attaques standard mais les rendent plus fortes. Les dégâts des compétences d’éveil augmentent avec les points d’attaque de l’arme principale et ceux de l’arme d’éveil. La renaissance est possible après que le joueur a déclenché l’éveil et terminé la quête associée.

Un physique apparaîtra le 6 novembre Édition Black Desert Prestige chez certains revendeurs. L’édition contient du contenu bonus d’une valeur de plus de 120 €, notamment un léopard noir comme animal de compagnie, un ensemble de costumes Shudad limité, un package avantage de 30 jours et bien plus encore. La version sera également jouable sur les consoles de nouvelle génération et offre une introduction parfaite au monde de Désert noir.