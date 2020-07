Black Clover Episode 136 Spoler Alert, et ce que nous savons jusqu’à présent

– – – – – – L’arc scolaire se maintient alors qu’Asta et d’autres travaillent dur pour accroître leurs pouvoirs. Black Clover Episode 136 tournera probablement autour de Noelle et de ses séances d’éducation avec Kahono. L’épisode à venir s’intitule «Une histoire des grands fonds marins noirs». * ALERTE SPOILER * La bande-annonce de l’épisode 136 de «Black Clover» taquine la détermination de Noelle de surpasser Asta tout au long de la scolarité. Ainsi, le synopsis de l’épisode 136 de «Black Clover» montre que Noelle court avec les membres de l’institution Black Bull. De plus, plus tard, Noelle, Asta et d’autres contributeurs du groupe rencontrent Kahono, qui est une prêtresse du temple des fonds marins, et son frère aîné, Kiato. En outre, dans la bande-annonce, Noelle révèle Kahono comme sa rivale en matière de capacités. Kahono est censé jeter des sorts par le chant. Elle possède également une magie de récupération pour se remettre de blessures pendant un conflit. Ainsi, Kahono peut utiliser son « Union Magic » pour fusionner « Song Magic » avec « Butoh Magic » de Kiato. Elle utilise un grimoire de trèfle à 3 feuilles qui incorpore ses sorts «Magie du chant». En outre, il sera fascinant de voir Noelle prendre la scène centrale et combattre Kahono dans le prochain épisode. Intéressant Synopsis Of Black Clover Episode 136 Ainsi, le synopsis officiel taquine également un assaut d’une grande créature et pour le calmer, le grand prêtre, Gifso, utilisera Song Magic de Kahono et la danse de Kiato. De plus, le capitaine Yami demandera à Noelle et Final d’aider Kahono et Kiato. Aussi, récemment, Tatsuya Yoshihara, réalisateur de l’anime Black Clover. Alors, hyped l’épisode qui approche. Alors, il a tweeté que chaque branche a donné le meilleur d’elle-même. «Tout le monde dans chaque département a travaillé dur! Veuillez regarder l’épisode 136 », a tweeté Yoshihara. Possibilités de distribution Donc, le casting est en fait assez fascinant et est considéré comme efficace et talentueux pour une œuvre d’art fascinante comme Black Clover. Gakuto Kajiwara comme Asta, Kana Yuuki comme Noelle Silva, Nobunaga Shimazaki comme Yuno, Satoshi Hino comme Gauche Adlai, Hitomi Sasaki comme Marie Adlai, Kenichirou Matsuda comme Gordon Agrippa, Wakana Kowaka comme Paulie Angel, Hitomi Sasaki comme Aruru, Barboi K comme Paulie Angel, Hitomi Sasaki comme Aruru, Barboi K , Genki Muro comme Baro, Yuu Ayase comme Letoile Becquerel, Jun Miyamoto comme Ben Benfunk, Natsuki Hanae comme Rill Boismortier Ray Hurd comme Broncos. – – –

CONS Twill Twist Pro Blaze Strap à tige montante pour Enfant plus âgé Obsidian/Midnight Clover taille: 32 (4 a 12 ans) 32 (4 a 12 ans) - Obsidian/Midnight Clover - LA NOUVELLE GÉNÉRATION. La sneaker Pro Blaze Strap authentique présente une conception résistante en denim, avec une lanière de cheville ornée d'une inscription pour plus de maintien. Nous avons revisité le modèle original avec un design coloré de teintes naturelles saturées.

CONS Twill Twist Pro Blaze Strap à tige montante pour Enfant plus âgé Obsidian/Midnight Clover taille: 33 (4 a 12 ans) 33 (4 a 12 ans) - Obsidian/Midnight Clover - LA NOUVELLE GÉNÉRATION. La sneaker Pro Blaze Strap authentique présente une conception résistante en denim, avec une lanière de cheville ornée d'une inscription pour plus de maintien. Nous avons revisité le modèle original avec un design coloré de teintes naturelles saturées.

CONS Twill Twist Pro Blaze Strap à tige montante pour Enfant plus âgé Obsidian/Midnight Clover taille: 28.5 (4 a 12 ans) 28.5 (4 a 12 ans) - Obsidian/Midnight Clover - LA NOUVELLE GÉNÉRATION. La sneaker Pro Blaze Strap authentique présente une conception résistante en denim, avec une lanière de cheville ornée d'une inscription pour plus de maintien. Nous avons revisité le modèle original avec un design coloré de teintes naturelles saturées.