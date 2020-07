«  Road Trip  » se renouvelle pour une deuxième saison avec Nuria Roca et Soy a Pringada, qui seront désormais en tournée en Espagne

Le couple de chefs d’orchestre formé par Nuria Roca et Soy Una Pringada à la tête de ‘Road Trip’ rejoindra pour une deuxième saison sur TNT Espagne. Selon les plans établis, le tournage aurait lieu dans le reste de 2020, comme on pouvait s’y attendre déjà à l’automne, et serait diffusé tout au long de 2021.

Nuria Roca et je suis une pringada dans ‘Road Trip 2’

Si dans la première saison nous avons vu le début d’une curieuse amitié nouée entre les deux en voyageant de Miami à New York, En cela, nous verrons que la relation est plus établie et, bien qu’ils reviennent sur la route, ils le feront pour l’Espagne. Bien sûr, le format conservera son essence, puisque Roca et Quesada partageront leurs différents points de vue sur une réalité qui, bien que plus proche d’eux, ne manquera pas de les surprendre.

L’illusion des protagonistes

Nuria Roca a rappelé le début de sa carrière dans ce format et commenté ce qu’elle attend de cette deuxième saison avec son compagnon de voyage: « Dans la première saison Esty et moi ne nous connaissions pas, mais dès le début son univers très original Cela a attiré beaucoup d’attention. Petit à petit, malgré nos différences de style et de personnalité, nous sommes devenus très proches. Il va maintenant falloir voir comment notre relation évolue car, comme nous l’avons vu, lorsque vous passez tant d’heures ensemble, il y a toujours des moments tendus. cas, j’ai vraiment envie de reprendre la route avec elle, car il y a une chose sûre: quand on voyage avec Esty, il n’y a pas une seule seconde d’ennui«

Esty Quesada, pour sa part, ajoute: « J’ai tourné le dos au voyage aux Etats-Unis. C’était un rêve devenu réalité. Quand on nous a proposé de voyager à nouveau, mais cette fois à travers l’Espagne, il m’a fallu peu de temps pour voir les possibilités du pays. L’Espagne noire a beaucoup à offrir. Aussi, Nuria est très cool et avec elle j’irais n’importe où. Ou presque. Je suis ravi de ne pas savoir où nous irons. Dans «Road Trip», chaque destination est une surprise et j’aime l’idée d’apparaître n’importe où. J’ai beaucoup confiance en l’équipe. «

Les sentiments des managers

«Avec ‘Road Trip’, tout a été une satisfaction», déclare José Skaf, responsable de la propre production de TNT, et explique: «Et cela a servi à réaffirmer notre engagement envers les idées et les formats risqués. Une ligne dans laquelle nous allons plongez-vous dans d’autres projets sur lesquels nous travaillons. De TNT nous tenons à remercier Esty et Nuria pour la générosité de se lancer à nouveau dans une aventure aussi incertaine comme celui-ci, dans lequel ni l’un ni l’autre ne sait très bien ce qui peut arriver et dans lequel il y aura beaucoup de surprises. De plus, un projet comme celui-ci serait impossible sans le grand talent et l’enthousiasme de l’équipe Buendía Studios. «

Pour Daniel González, directeur général des marques de télévision WarnerMedia en Espagne, le renouvellement de «Road Trip» représente une nouvelle étape dans la stratégie de TNT: «La continuité de séries comme« Vote Juan », avec« Vamos Juan », et maintenant ‘Road Trip’, avec cette deuxième saison, consolide le succès de notre stratégie d’association de grandes séries internationales avec des productions locales ils ont un impact énorme sur nos téléspectateurs. «

Ignacio Corrales, PDG de Buendía Estudios, célèbre également le renouvellement de ‘Road Trip’: « Dans un secteur aussi compétitif que l’audiovisuel et où tant de bons produits coexistent, réussir le renouvellement du ‘Road Trip’ est une excellente nouvelle, très importante pour nous, et qui reflète le bon travail de l’équipe en collaboration avec TNT. Nous sommes très heureux de continuer à développer et produire avec l’équipe WarnerMedia et d’être les compagnons de voyage de TNT dans ce projet. Nous sommes impatients de revivre des aventures aussi amusantes avec Nuria Roca et Esty Quesada que celles qui ont été vues lors de la première saison et que les téléspectateurs continuent de profiter de ce programme. «