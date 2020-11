Bivouac remporte la Darley Sprint Classic, Arcadia Queen remporte les MacKinnon Stakes

Le champion jockey Glen Boss a désigné Bivouac comme l’un des meilleurs sprinteurs sur lesquels il a roulé après que le joueur de quatre ans ait remporté le Group One Darley Sprint Classic de cet après-midi à Flemington.

Le dernier jour du carnaval de la Melbourne Cup, Boss a enregistré la 88e victoire du Groupe 1 de sa carrière, remportant par près de quatre longueurs de Nature Strip avec Libertini troisième.

« Bivouac explose, Bivouac avec une course puissante », a été l’appel de Matt Hill alors que le poulain tirait clairement.

« J’ai couru parmi les meilleurs d’Australie et il est juste là-haut avec l’un des meilleurs que j’ai couru », a déclaré Boss.

« Vous ne les voyez tout simplement pas faire ce qu’il vient de faire. Je suis très privilégié d’être assis sur ce très bon poulain.

Glen Boss après avoir conduit Bivouac à la victoire dans la Darley Sprint Classic. (Getty)

« C’est juste un individu très unqiue, il a un bon comportement, prend tout dans sa foulée. Mais c’est juste un tel athlète, ce cheval.

« Vous ne voyez tout simplement pas les chevaux gagner la Darley Classic comme ça. Il y a un sprinter de l’année juste à côté de lui et il est passé tout droit et a dit à plus tard les garçons. »

Le contremaître principal de l’écurie Godolphin, Sean Keogh, ne tarissait pas d’éloges sur Bivouac.

« Ce fut une performance très impressionnante de la part du cheval », a-t-il déclaré.

« Il a une très bonne nature, c’est pourquoi nous le voyons courir à quatre ans. Quand nous le voyons courir avec un rythme comme celui-là, c’est très facile pour Glen.

Le favori, Arcadia Queen, a sorti les MacKinnon Stakes, de Fifty Stars et Melody Belle.

Tous les trois, ainsi que Shout the Bar, étaient en lice au 200 mètres, mais Arcadia Queen, monté par Luke Currie, était tout simplement trop fort.

« C’est une arme », a déclaré Currie.

«Il se passait un peu tôt, elle a pris son temps et s’est assise. Peu importe où elle est.

« Elle s’est inscrite dans cette bonne ligne de couverture de trois largeurs et travaille lentement vers l’avant, ce qui a fonctionné parfaitement pour elle et son style. Il y a beaucoup de bas en course mais un high est un high. »

Arcadia Queen remporte les MacKinnon Stakes. (Getty)

Le formateur Grant Williams est devenu ému lorsqu’il a été interrogé sur le voyage d’Arcadia Queen.

« C’était un travail difficile au début de toute évidence. Nous avons eu quelques problèmes avec elle. Je ne pensais pas que nous arriverions à ce stade », a-t-il déclaré.

«Elle rentrera à la maison et fera une belle ventilation. J’espère que nous aurons une autre chance avec elle.

« Elle serait la meilleure (je me suis entraînée). C’est une très bonne fille de trois ans. »

Pendant ce temps, Sneaky Five a remporté le cadeau d’or du groupe 1 à Rosehill. Entraînée par Ciaron Maher et David Eustace, la pouliche de deux ans a gagné à Cerda, avec Mura Mura troisième.