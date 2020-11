La version nouvelle génération de Control Ultimate Edition est repoussée au début de 2021

Remedy Entertainment et l’éditeur 505 Games initialement prévus pour le lancement Contrôle Ultimate Edition plus tard cette année sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S. Cependant, le studio a besoin de plus de temps pour peaufiner davantage l’expérience, ce qui signifie la nouvelle version de Contrôle n’atteindra pas les consoles de nouvelle génération avant le début de 2021. Au moment de la rédaction, les entreprises n’ont pas encore spécifié de date de lancement ferme.

Dans un bref message Twitter ce matin, Remedy a partagé la nouvelle avec ses fans. Voir le tweet en question lié ci-dessous:

Une mise à jour de l’équipe de développement: Control Ultimate Edition arrivera sur les plates-formes de nouvelle génération début 2021. Nous voulons que la qualité finale du jeu soit excellente, et nous avons donc besoin d’un peu plus de temps pour y travailler. Merci pour votre compréhension et votre patience! – Remedy Entertainment (@remedygames) 6 novembre 2020

Avec Contrôle Ultimate Edition, les clients recevront le jeu de base, toutes les mises à jour et les deux extensions d’histoire–La Fondation et ADMIRATION. Malheureusement, le discours entourant ce qui est autrement un ensemble incroyable a été embourbé dans la controverse. Alors que d’innombrables versions relativement récentes permettront aux propriétaires de la génération actuelle d’accéder à des mises à niveau gratuites de nouvelle génération, Contrôle ne s’assied pas dans un bateau similaire. La seule façon d’obtenir une mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour l’aventure surnaturelle est de posséder le Edition ultime sur PS4 / Xbox One. Par conséquent, les fans qui ont récupéré une copie au lancement en 2019 ne pourront pas profiter du chemin de mise à niveau.

Selon 505 Games, une telle mise à niveau est impossible en raison de problèmes techniques. Cela a depuis été réfuté par les propriétaires du édition deluxe sur PS4. Pourtant, 505 Games reste ferme dans ses plans de sortie.

Contrôle Ultimate Edition est disponible à l’achat dès maintenant sur les plates-formes PS4, PC via Steam et Xbox One. Le titre devrait arriver sur le matériel de nouvelle génération à une date non spécifiée au début de 2021.

[Source: Remedy Entertainment on Twitter]