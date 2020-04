Bill Schanes, Jesse James et Batman

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée qui est absorbée en cette période d’épreuve. Hier, nous avons traité des retombées de tous les grands mouvements de DC Comics, y compris les prises de Jesse James et Bill Schanes. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Batman Mash-Up, Jesse James, Bill Schanes et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que le monopole de distribution de Diamond sur le marché direct a été brisé par DC Comics. Nous regardons toujours les débris prendre forme avec Jesse James et Bill Schanes. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Vente en direct Facebook de Titan Comics Dallas, Texas 14h-16h.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles en direct Ultimate Comics, 19 h à 22 h HE.

Vente en ligne de Comics World, Chambersburg, Pennsylvanie, 18 h HE.

2e vente de diffusion en direct de Time Warp Comics, Boulder, Colorado, de 16 h à 18 h HE.

Lunch n Learn avec GSA: Pride and Comics, Stlcop Comics Club, midi-13h CT. Le Dr Justinne Guyton présentera les expériences des personnes LGBT + dans les soins de santé basées sur certains de nos personnages préférés dans les mangas et les bandes dessinées.

Vente en direct d’une bande dessinée: bandes dessinées, romans graphiques et plus, Winter Park, Floride, de 19 h à 23 h.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Dessinateur Teri Wood , de Étoile errante, Rhudiprrt: Le Prince de la fourrure, Darklight et As Untitled.

, de Étoile errante, Rhudiprrt: Le Prince de la fourrure, Darklight et As Untitled. Shawn Aldridge , écrivain de Le noir et le sanglant, Americatown et Hack / Slash.

, écrivain de Le noir et le sanglant, Americatown et Hack / Slash. Journaliste, éditeur et marchand de bandes dessinées, Paul Sassienie

Tom Stilwell , PDG, écrivain, éditeur chez Spinner Rack Comics

, PDG, écrivain, éditeur chez Spinner Rack Comics Edi Johnston, mon frère. Il a un nouveau morceau.

Intéressé par les changements de distributeurs de DC Comics, les pensées de Jesse James et Bill Schanes, Youngblood étant remplacé, Batman se faisant écraser, ou autre chose?