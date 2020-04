Votre chance de posséder la voiture de police la plus glamour du monde – Africadaidly

Une légendaire Ferrari 250 GTE utilisée par la police de Rome de 1963 à 1968 est en vente dans un showroom de Milan.

Girardo & Co, l’un des principaux spécialistes historiques des voitures de course et de course, vend le magnifique classique, qui a été utilisé comme véhicule de poursuite à grande vitesse pour gérer le taux de criminalité élevé dans la capitale italienne, pour un montant non divulgué.

La seule voiture privée en Italie avec une autorisation spéciale de prendre les routes avec une sirène, une lumière bleue et une livrée «Squadra Volante», elle a été commandée par l’un des officiers de police les plus vénérés de Rome, Armando Spatafora.

À cette époque, un grand nombre de crimes ont été commis en utilisant des voitures de fuite et les criminels échappaient souvent aux Alfa Romeo 1900 et 2600 traditionnelles couramment utilisées par la police, connues sous le nom de Pantera pour leur rugissement de moteur et leur peinture noire.

La demande de Spatafora pour un véhicule adapté aux activités à grande vitesse, en particulier une Ferrari, a été acceptée. Seuls quatre officiers roms ont été choisis pour suivre un cours de conduite spécial au domicile de Ferrari, Maranello. Après avoir gélifié avec la 250 GTE sur la bonne voie et réalisé d’excellents temps au tour, Spatafora a ensuite présenté sa nouvelle voiture – la Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series II 1962, numéro de châssis 3999.

Ferrari n’a construit que deux de ces 250 GTE Polizia. Cependant, la voiture sœur de la # 3999 a rapidement connu une fin malheureuse et après seulement quelques semaines a été détruite en service, laissant ce véhicule devenir le cœur et l’âme de Polizia pour les six prochaines années, atteignant le statut de légende parmi les officiers, le public et les criminels.

Retiré du service actif fin 1968, il est vendu aux enchères en 1972 à l’acheteur italien Alberto Cappelli. Plutôt que de restaurer la voiture, il a passé les 40 prochaines années à préserver son incroyable originalité.

Cappelli et ses deux fils ont aimé montrer la voiture dans des événements sans fin ainsi que la conduire dans des circuits à travers l’Italie et l’Europe. En 1984, la voiture a retrouvé Armando Spatafora lors de la course Coppa delle Dolomiti où, à la surprise générale, le policier à la retraite a réussi à décrocher le deuxième meilleur temps du classement général.

En raison de son statut légendaire en Italie, cette voiture a été demandée à être prêtée pour le nouveau Musée des véhicules de police à Rome au début des années 2000.

En 2015, cette Ferrari est passée à un autre propriétaire italien enthousiaste et compétent, qui était très fier de partager cette 250 GTE avec la foule au Concours d’Elegance de Pebble Beach en 2016.