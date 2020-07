Bibiana Fernández sera en compétition dans la saison avec des célébrités de «Qui veut être millionnaire?

De retour à l’occasion de son 20e anniversaire international, atteignant une part d’écran moyenne de 16,2% et plus de 2 millions de téléspectateurs dans les émissions spéciales, ‘Qui veut être millionnaire?’ restera aux heures de grande écoute d’Antena 3 avec une nouvelle saison. Désormais, des concurrents célèbres joueront avec Juanra Bonet pour gagner un prix en espèces pouvant atteindre 1 000 000 euros, qui ira à une association caritative.

Bibiana Fernández, dans ‘MasterChef Celebrity’

Les chanteurs, présentateurs, acteurs ou écrivains populaires seront confrontés à 15 questions avec quatre réponses possibles chacune. Aitana Sánchez-Gijón, Xavier Sardà, Espido Freire, Lydia Valentín ou David Broncano sont quelques-uns des visages confirmés par Atresmedia. Selon FormulaTV, l’actrice et présentatrice Bibiana Fernández rejoint également le projet en tant que candidate dans l’un des versements..

Désormais produit par Atresmedia Televisión et Warner Bros. ITVP Espagne, le concours déplace ses enregistrements en Espagne. Pour relancer le format avec les promotions initiales, Atresmedia a choisi d’optimiser ses ressources en déplaçant la production en Pologne pour profiter de ses décors. Mais, actuellement, la crise des coronavirus a conduit le groupe à enregistrer à Madrid afin d’avoir un meilleur contrôle sur les mesures de sécurité et faciliter la présence de candidats célèbres.

Un concours emblématique

Basé sur le format britannique créé par David Briggs, Mike Whitehill et Steven Knight, Ce format historique de Sony Pictures Television a été présenté pour la première fois à la télévision anglaise ITV en 1998. et conquis la moitié du monde, en étant adapté dans plus de 120 territoires. Un succès transféré aux jeux de société, aux jeux vidéo et même à un film centré sur sa mécanique, « Slumdog Millionaire ».