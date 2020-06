Ben Platt s’emmêle avec Bette Midler / Film

La première saison de Ryan MurphySérie dramatique Le politicien a suivi les exploits de l’ambitieux Payton Hobart (Ben Platt) alors qu’il faisait campagne pour devenir président du corps étudiant dans un lycée de Santa Barbara, en Californie. Il était plein de contre-coups politiques satiriques et de double croisement, sans parler de nombreuses décisions moralement et éthiquement discutables. La fin de la première saison a ouvert la voie à un Payton d’âge universitaire pour passer au niveau supérieur en devenant un jeune candidat à la course du Sénat de l’État de New York, et il semble que cette course va se salir.

Le politicienLa deuxième saison reprend là où la première saison s’est arrêtée alors que Payton est au cœur de sa campagne contre Dede Standish (Judith Light), le leader de la majorité au Sénat qui se retrouve désormais au centre d’un scandale qui la rend vulnérable à la défaite. Mais elle a son fidèle chef de cabinet, Hadassah Gold (Bette Midler), à ses côtés, et ils ne laisseront pas ce gamin prendre le dessus. Voyez comment commence le flou politique Le politicien bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

The Politician Saison 2 Bande-annonce

Payton Hobart n’est pas étranger aux scandales politiques, c’est pourquoi il n’a aucun problème à prendre des coups contre le sénateur sortant de l’État de New York, Dede Standish, et son controversé «throuple», une relation amoureuse qu’elle entretient avec deux hommes. Mais la sénatrice et son personnel n’ont pas peur non plus de se salir les mains, ce qui crée une course politique assez houleuse et personnelle.

Le retour de Payton crée également des problèmes Lucy Boynton (Rhapsodie bohémienne) comme Astrid, qui semble enceinte de l’enfant de Payton. Et les choses ne font que se compliquer avec la petite amie de Payton, Alice (Julia Schlaepfer) semble également être enceinte, bien que cela puisse être une ruse pour voir si Astrid essaie simplement de ruiner la dernière entreprise politique de Payton. Ce spectacle est comme Veep si c’était un feuilleton et beaucoup moins drôle.

Gwyneth Paltrow semble en faire encore plus cette saison en tant que mère de Payton, Georgina. Un rapide coup dans la bande-annonce la montre sur scène pour un débat gouvernemental, ce qui donnera très probablement à Payton l’impression d’être éclipsé et ne fera qu’ajouter du carburant au feu de ses ambitions.

Après tout ce qui a été dit et fait cette saison, verrons-nous Payton Hobart intensifier pour entrer dans une course présidentielle? C’est là que ses ambitions ont toujours menti, et c’est la prochaine étape logique de sa carrière. Cela dépend probablement de savoir s’il peut remporter une victoire dans la course au Sénat, donc les fans devront d’abord voir où il se retrouve à la fin de cette saison.

La deuxième saison de Le politicien arrive sur Netflix le 19 juin 2020.

Payton Hobart (Ben Platt) se bat pour renverser Dede Standish (Judith Light) dans la course du Sénat de l’État de New York. En tant que titulaire de longue date et très admiré du chef de la majorité sénatoriale avec le chef de cabinet sans fioritures, Hadassah Gold (Bette Midler) à ses côtés, la réélection de Dede était censée être facile, mais Payton – qui voit cela comme la prochaine étape sur son chemin vers la présidence – doit décider quel type de politicien il veut finalement être pour réussir, même si cela signifie révéler des secrets, des mensonges et un throuple. Pendant ce temps, sa mère, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), prend une décision capitale qui menace de le surpasser et tout ce qu’il espère accomplir. Mais si Payton veut s’élever au-dessus de la petite politique et réussir sans compromettre son caractère, il doit trouver sa voix et renforcer son message politique pour inspirer et exciter les électeurs.

