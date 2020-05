BBC’s GARDEN RESCUE to ‘Rescue’ CHRISTIAN WARD & Family’s Garden

Catherine, Olive et Christian Crédits: Nancy Rooney



L’écrivain / artiste Christian Ward fera son apparition à la télévision plus tard ce mois-ci dans les endroits les plus surprenants: la BBC Garden Rescue.

Ward et son épouse, Catherine Rooney-Ward, seront l’hôte de Garden RescueC’est Charlie Dimmock et les frères Rich alors qu’ils font revivre l’arrière-cour du couple.

« Quand Christian et Catherine ont déménagé de Londres à Shrewsbury avec bébé Olive, ils ont apporté une maison victorienne avec un jardin complètement envahi », lit la description de l’épisode par la BBC. « Ils ont nettoyé le jardin, mais il est toujours désordonné et terne. Catherine est une chanteuse d’opéra et Christian un artiste de bande dessinée, donc leur maison est pleine de style cool et de couleurs audacieuses, et ils veulent que Charlie et les frères Rich ajoutent des touches de cela à leur jardin – ainsi que la création d’un glen de fée pour Olive aussi! «

Cet épisode devrait débuter le 13 mai à 15 h 45. GMT sur BBC One.