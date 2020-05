Cette Vespa a coûté un énorme Lakh Rs 12 lorsqu’elle a été lancée en Inde

Il s’agit de la Vespa 946 Emporio Armani, un modèle en édition limitée co-développé par Giorgio Armani et Piaggio, oh dont seulement trois ont été attribués à l’Inde. L’un d’eux est en vente en ce moment.

Saviez-vous même qu’en 2016, Piaggio avait lancé un scooter Vespa 946 Emporio Armani en édition limitée en Inde pour un prix de Rs 12.04 lakhs, ex-showroom. Seules 3 unités ont été attribuées à l’Inde et toutes ont été bientôt épuisées. Maintenant, cependant, le scooter est à nouveau en vente avec une baisse massive du prix de Rs 2 lakhs et peut être obtenu auprès de SBK World, Pune. Mais pourquoi cette Vespa avait-elle un prix aussi ridicule en premier lieu?

Cette Vespa a coûté lakh 12 Rs quand elle a été lancée en Inde.

Eh bien, la Vespa 946 a été conçue par le designer de renommée mondiale Emporio Armani. En fait, il a été co-développé par Giorgio Armani et Piaggio, tous deux basés en Italie. Le but était de célébrer le 40e anniversaire du Giorgio Armani et le 130e anniversaire du Groupe Piaggio. Et ce n’était certainement pas une Vespa régulière. Son exclusivité commence dès son travail de peinture basé sur une palette de couleurs signature d’Armani. Bien que le scooter puisse sembler noir mat sur ces images, il s’agit en fait d’une combinaison de gris avec une touche de vert, qui n’est visible que dans certaines conditions d’éclairage. Le scooter reçoit un traitement galvanique extrême pour lui donner une finition satinée.

Connue sous le nom de Vespa 946 Emporio Armani, elle a été co-développée par Giorgio Armani et Piaggio, tous deux basés en Inde.

Pour continuer, la Vespa 946 ne dispose que d’un siège fabriqué à la main en dessous duquel se trouve un surnom Emporio Armani magnifiquement conçu. C’était la première fois qu’Armani collaborait avec une marque de deux-roues et il devait certainement bien l’annoncer. Cela le rend d’autant plus exclusif. La marque Emporio Armani a été utilisée à plusieurs autres endroits, y compris la fermeture des phares. Nous aimons vraiment la conception du siège et le support sur le garde-boue arrière est délicieusement rétro. Il y a plusieurs prises d’air sur tout le travail du corps et cela ajoute certainement à la fusée. Remarquez comment les clignotants arrière sont intégrés sur les côtés du garde-boue et que le feu arrière arrière affleure la carrosserie.

Seules trois unités ont été attribuées à l’Inde, dont une est actuellement en vente.

Le carter du moteur est également fabriqué à partir d’un bloc d’aluminium contrairement à votre Vespa ordinaire et il est également livré avec une commande de conduite électronique avancée avec un système d’injection de carburant qui offre un fonctionnement en douceur sur le moteur. Le matériel mécanique n’est pas si important sur une telle œuvre d’art, mais nous tenons à mentionner que ce scooter dispose de freins à disque double de 220 mm à l’avant, d’un frein à disque unique à l’arrière, d’un module ABS à double canal et d’un alliage sur mesure de 12 pouces roues. Si vous vous interrogez sur le 946 dans son nom, cela remonte à la création des scooters Vespa, qui a été construit pour la première fois en 1946.

Sur les trois Vespa 946 Emporio Armari attribuées à l’Inde, une seule est disponible à la vente en ce moment et la plus grande surprise est qu’elle n’a aucun kilomètre au compteur. Il s’agit d’un modèle fabriqué en 2016 et il n’a jamais été utilisé. Pour un prix demandé de 10 roupies lakh, c’est sûrement cher, mais il s’agit davantage d’un objet de collection et d’une œuvre d’art automobile. Le vendeur prétend avoir reçu beaucoup de demandes de renseignements sur le scooter, et quelqu’un a même envisagé de le réserver. Vous voudrez peut-être vous dépêcher et contacter immédiatement SBK World, Pune.