Bande-annonce: Songbird – betanewsfr

Dans le thriller terrifiant «Songbird», le virus COVID-23 a muté et le monde en est à sa quatrième année de verrouillage. Les Américains infectés sont arrachés de leurs maisons et contraints de se réfugier dans des camps de quarantaine appelés zones Q, d’où il n’y a pas d’échappatoire, alors que quelques âmes courageuses se battent contre les forces de l’oppression. Au milieu de ce paysage dystopique, un courrier intrépide, Nico (KJ Apa), qui est immunisé contre l’agent pathogène mortel, trouve espoir et amour avec Sara (Sofia Carson), bien que son verrouillage leur interdit tout contact physique. Quand on pense que Sara a été infectée, Nico court désespérément dans les rues stériles de Los Angeles à la recherche de la seule chose qui puisse la sauver de l’emprisonnement… ou pire.

Le premier long métrage à être réalisé pendant COVID-19 à Los Angeles, et sur la pandémie elle-même, « Songbird » met également en vedette Bradley Whitford et Demi Moore en tant que couple riche qui peut détenir la clé de la mission de Nico; Alexandra Daddario en tant que chanteuse empêtrée dans une affaire désordonnée et interdite; Paul Walter Hauser en tant que vétéran handicapé dont le meilleur ami – un drone nommé Max – est ses yeux et ses oreilles dans un monde qui l’a laissé derrière; Craig Robinson en tant que patron de Nico; et Peter Stormare en tant que chef corrompu du département «assainissement» de la ville, qui saisit les personnes infectées et les transporte dans la zone Q.

Découvrez la bande-annonce ci-dessus!