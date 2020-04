Bande-annonce de la saison 2 de Homecoming: rien de bon ne viendra de ce qu’ils ont fait

La deuxième saison d’Amazon Prime’s Retour à la maison trouve Janelle Monáe (Harriet, figures cachées) Entrer dans le rôle principal pour rejoindre Stephan James«Walter Cruz alors que les mystères révélés au cours de la première saison continuent de grandir. Créé par Eli Horowitz et Micah Bloomberg, Kyle Patrick Alvarez (13 raisons pour lesquelles, l’expérience de la prison de Stanford) reprend la présidence du directeur de Sam Esmail (Mr. Robot) cette saison ainsi que la production exécutive. Avec le retour de la série le 22 mai, le service de streaming propose une bande-annonce officielle qui commence par une scène étrange que nous avons vue dans les teasers précédemment publiés: avec Jackie de Monáe se réveillant au milieu d’une barque avec un épisode d’amnésie majeur. Ce qui suit est un montage de scènes qui suit le voyage de Jackie dans le Homecoming Initiative et le lapin de Geist Group. Avec des visages familiers, Walter et Audrey (Hong Chau), les téléspectateurs ont également un meilleur aperçu du PDG Leonard Geist (Chris Cooper) aussi bien que Joan Cusackest le mystérieux responsable militaire.

Pour Horowitz, une autre saison de Retour à la maison signifie la salle de création pour étendre l’histoire et avoir une meilleure idée de la façon dont ils l’ont racontée: « La saison 1 était tellement confinée et étouffante, et ils se posaient tous des questions sur le monde à l’extérieur de l’établissement, et la saison 2 est très beaucoup sur le plein air et le monde naturel, et les gens qui essaient de pénétrer à l’intérieur du siège Geist. » En ce qui concerne l’un des derniers ajouts à la distribution, Bloomberg est intéressé à voir comment les téléspectateurs réagissent au « grand méchant » unique de Cooper, en disant: « Vous avez cette attente du grand méchant méchant et chef de la société maléfique, et ce que nous avons apprécié cherchait comment nous pouvions bouleverser ces attentes et les orienter dans une direction différente. [Cooper] a pris cette étrange idée pour un personnage et en a fait le centre spirituel de la saison. «

Cooper, Cusack et Chau sont rejoints par Mary Holland (Veep), avec Bobby Cannavale et Shea Whigham rumeur d’apparaître cette saison. Retour à la maison est coproduit par Amazon Studios et UCP. Alvarez, Julia Robertsociété de production Red Om Films, Esmail Esmail Corp et Anonymous Content’s Chad Hamilton. Horowitz, Bloomberg et Chris Giliberti, Alex Blumberg, et Matt Lieber de Gimlet Media est également producteur exécutif.

