Bande-annonce de la saison 2 de Doom Patrol – / Film

Une extension Patrouille du destin La bande-annonce de la saison 2 est ici, offrant un aperçu d’une nouvelle cavalcade de méchants, y compris The Candlemaker, Doctor Tyme, Red Jack et The SeX-Men. Ne pas être familier avec Patrouille du destin lore, aucun de ces personnages ne me dit quelque chose, mais ils pourraient le faire avec vous, cher lecteur. Les trois premiers épisodes de Patrouille du destin la saison 2 sortira la semaine prochaine. En attendant, consultez la bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Doom Patrol Saison 2

Je n’ai pas encore vérifié Patrouille du destin, mais je n’ai entendu que de bonnes choses à propos de l’émission DC Universe. L’émission suit «une équipe de super-héros traumatisés et opprimés, dont chacun a subi un horrible accident qui leur a donné des capacités surhumaines mais les a également laissés marqués et défigurés».

Dans la saison 2, « Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor alias Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr alias Elasti-Woman (April Bowlby), Jane alias Crazy Jane (Diane Guerrero) et Victor Stone alias Cyborg (Joivan Wade) – sont de retour pour sauver le monde. Autrement dit, s’ils peuvent trouver un moyen de grandir… à la fois au figuré et au sens propre. À la suite de la défaite de M. Nobody, les membres de la Doom Patrol se retrouvent maintenant miniatures et bloqués sur la piste de voitures de course de Cliff. Ici, ils commencent à faire face à leurs sentiments de trahison par Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton), tout en confrontant leurs propres bagages personnels. Et comme chaque membre est confronté au défi de dépasser ses propres expériences traumatisantes passées, il doit se rassembler pour embrasser et protéger le nouveau membre de la famille: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), La fille de Niles, dont les pouvoirs restent une menace mystérieuse mais réelle pour provoquer la fin du monde. »

La série est produite par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television avec Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Chris Dingess en tant que producteurs exécutifs. En plus de jouer sur DC Universe, la deuxième saison apparaîtra également sur le nouveau HBO Max. Les trois premiers épisodes de la saison 2 seront disponibles le 25 juin, avec un nouvel épisode en première tous les jeudis après.

Articles sympas du Web: