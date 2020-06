13 Reasons Why sur Netflix: Les derniers épisodes se sont avérés décevants

La série Netflix 13 Reasons Why n’a pas déraillée lors de sa quatrième et dernière saison. La fin a été comme : la série a tiré un bus scolaire magique, s’est transformé en vaisseau spatial et a quitté la planète, a déclaré un fan.

Pour une série déterminée à aborder autant de sujets de la vie réelle, il y a des moments où elle ne pourrait pas être plus détachée de la réalité, comme en témoigne le nombre de manigances dont ses personnages s’en sortent en l’espace de six mois. Et quand nous disons « personnages », nous voulons surtout dire Clay Jensen. Les fans ont été vraiment déçus par plusieurs scénarios de Clay. Ils ont même pu écrire dans les commentaires : « Et si Clay s’occupe enfin de ses problèmes de santé mentale, vous ne pouvez pas nier qu’il a mis beaucoup de gens en danger cette saison, y compris lui-même ? »

Pourquoi la fin 13 Reasons Why semble décevante pour les fans ? Voici quelques remarques d’après eux

Clay entre dans la danse de l’école en tenant un couteau ensanglanté

On a pu considérer que c’était une farce qui avait mal tourné, mais entrer dans le bal de la Saint-Valentin en tenant un couteau ensanglanté n’était pas encore une bonne idée pour Clay. En fait, c’est l’un de ces moments où ses camarades de classe se retournent probablement et pensent : « Oui, je suppose que les signes étaient là depuis le début. »

Clay a couché avec la fille du shérif Diaz, puis a battu son petit ami

Non seulement Clay a perdu sa virginité au hasard avec la fille du shérif Diaz dans l’épisode 5, mais il l’a fêté en tabassant son petit ami devant une maison entière remplie de monde. Et pour faire bonne mesure, il a pointé du doigt à Winston et a menacé de le tuer. Ce n’était même pas la première fois de cette saison que Clay se retrouvait en sang, confus et entouré de camarades de classe à la mâchoire molle. Mais plutôt que de prendre des mesures contre ce danger évident pour les autres, tout le monde a ignoré ce comportement typique de Clay. Ou comme l’a dit Diego en riant, « Jensen est complètement fou ».

Ce que Zach fait à son cavalier de bal à moitié conscient

C’était déjà assez grave que Zach et ses amis qualifient son escorte de bal de promo de « pute » et de « putain », mais avons-nous aussi besoin qu’Alex et Charlie le surprennent sur le point de profiter de son rendez-vous à moitié conscient ? Pour une émission qui a abordé le sujet du viol à plusieurs reprises, il leur a semblé étrange d’écarter d’un revers de main ce qui aurait pu être une situation de viol en devenir. Quelqu’un en a-t-il parlé à Zach par la suite ?