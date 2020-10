Bal, Mariée, Battlestar, Black Adam, Skyline 3 – betanewsfr

Une bande-annonce pour l’adaptation cinématographique étoilée de Ryan Murphy de « Bal de promo » est sorti. Le film, mettant en vedette Nicole Kidman, Meryl Streep et plus, est basé sur la comédie musicale nominée aux Tony du même nom, qui devrait sortir dans certaines salles en décembre et commencer à diffuser le 11 décembre.

David Fincher dit à Vulture que « Mindhunter » est probablement fait sur Netflix. En faisant la promotion de la nouvelle série «Mank», le pilote du «Fight Club» dit que c’est son appel à conclure la série là où elle en est. «Nous y avons vécu près de trois ans. Pas d’année en année, mais… probablement six ou sept mois par an. Mindhunter était beaucoup pour moi. C’est une semaine de travail de 90 heures. Il absorbe tout dans votre vie. Quand j’ai eu fini, j’étais assez épuisé et j’ai dit: « Je ne sais pas si je l’ai en moi en ce moment pour briser la saison trois. » Pour l’audience qu’il avait, c’était une émission très chère. Nous avons parlé de « Terminez Mank et ensuite voyez ce que vous ressentez », mais honnêtement, je ne pense pas que nous allons pouvoir le faire pour moins que la saison deux. Et à un certain niveau, vous devez être réaliste – les dollars doivent être égaux aux globes oculaires. «

Sam Rockwell est le «prototype» du rôle de Doctor Fate dans DC’s »Adam noir » film. Selon The Illumernerdi, «l’équipe de casting de Adam noir est actuellement à la recherche d’un homme dans la trentaine pour jouer au Docteur Fate / Kent Nelson. Il est décrit comme un «gentil universitaire» sous la forme de Kent Nelson, et une «force terrifiante de la nature qui sonne et agit totalement différemment». La relation entre Doctor Fate et Nelson est comparée à Jekyll et Hyde, et des détails concernant son ensemble de pouvoirs ont été révélés. La version DCEU de Doctor Fate possédera de puissantes capacités télépathiques et télékinésiques, ainsi que le pouvoir de ralentir le temps et de modifier la réalité elle-même. De plus, un acteur bien connu considéré comme un «prototype» de référence est Sam Rockwell. »

La bande-annonce de la deuxième suite de «Skyline», intitulée «Skylin3s» de façon déroutante, a été publiée avant la première du film à Frightfest ce mois-ci. Plusieurs années se sont maintenant écoulées depuis que les lumières bleues d’un autre monde sont descendues du ciel lors de l’invasion extraterrestre de la Terre. Les extraterrestres autrefois tueurs connus sous le nom de « pilotes » ont vu leur biologie modifiée afin qu’ils puissent maintenant coexister pacifiquement avec les humains sur une Terre-future ravagée. Lorsqu’un nouveau virus extraterrestre mortel émerge, le commandant militaire général Radford (Alexander Siddig) avertit que sans action, les pilotes reviendront à leur forme imparable de chasse aux humains. Pour sauver la Terre, le capitaine Rose Corley (Lindsey Morgan), hybride humain-extraterrestre surpuissant, dirige une équipe de soldats d’élite dans une mission mortelle au-delà des confins de l’espace jusqu’à la planète extraterrestre connue sous le nom de Cobalt 1. Cette fois, pour sauver notre monde , nous devons envahir les leurs.

La longue gestation « Battlestar Galactica » Le film avance avec le pilote de «X-Men: Dark Phoenix» Simon Kinberg attaché à l’écriture et à la production. Le film, basé sur la série emblématique des années 70 et la réimagination plus récente de SyFy, a vu plusieurs cinéastes aller et venir – dont Bryan Singer et Francis Lawrence. Kinberg, dont les autres crédits incluent «The Martian» et le prochain «The 355», produira aux côtés de Dylan Clark.

Scarlett Johansson jouera dans « La mariée », un riff de genre sur le classique «Bride of Frankenstein», selon THR. La star de «Black Widow» jouera le rôle principal dans la production Apple et 24, que Sebastián Lelio dirigera pour la plate-forme de streaming.

Chante Adams a décroché la tête féminine face à Michael B.Jordan en «Un journal pour la Jordanie», réalisé par Denzel Washington. Écrit par Virgil Williams, nominé aux Oscars, le film est basé sur les mémoires à succès de Dana Canedy, qui ont été publiés en 2008. Le film raconte l’histoire vraie de l’histoire d’amour du journaliste lauréat du prix Pulitzer Canedy avec le premier sergent Charles Monroe King. King a tenu un journal rempli de leçons de vie poignantes pour leur fils nouveau-né Jordan lors de son déploiement à l’étranger. Il a été tué en Irak en 2006 alors que Jordan n’avait que sept mois, mais son esprit se perpétue dans ses messages d’amour à Dana et Jordan. [More…]

La bande-annonce de « L’amour en des temps dangereux », une comédie dramatique relationnelle dirigée par Jon Garcia filmée pendant et mis pendant la pandémie, a été publié avant l’arc numérique du film le 3 novembre. Alors qu’un virus se propage rapidement dans le monde entier, Jason reste ambivalent quant à son danger. Incapable de voyager et avec sa famille à l’autre bout du pays, il décide de passer la pandémie à travailler sur une pièce qui ressemble à sa vie et aux circonstances actuelles. Alors que le blocage des écrivains et la solitude s’ensuivent, il commence à se tourner vers les rencontres en ligne pour trouver un copain pour l’apocalypse où il rencontre Sorrel. Avec l’aggravation du taux d’infection et l’exploit imminent, les deux commencent à s’appuyer l’un sur l’autre pour se soutenir et pendant qu’ils essaient de donner un sens à l’époque où ils vivent. Ian Stout et Tiffany Groben sont les vedettes.