Le chef de l’Open d’Australie veut que la quarantaine soit assouplie pour les joueurs

Le directeur général de l’Open d’Australie, Craig Tiley, souhaite que les joueurs de tennis internationaux arrivant pour le premier tournoi du Grand Chelem de 2021 soient exemptés des quarantaines hôtelières strictes de 14 jours qui sont désormais obligatoires pour les voyageurs entrants.

Tiley a déclaré jeudi qu’il restait «absolument» confiant que l’Open d’Australie se déroulerait comme prévu à Melbourne Park du 18 au 31 janvier, ainsi que les événements préparatoires, notamment la Coupe ATP masculine et les tournois à Brisbane, Sydney et Hobart.

Il a déclaré qu’il comptait sur les gouvernements des États et fédéral australiens pour assouplir les restrictions aux frontières et accorder une autorisation spéciale aux joueurs pour qu’ils entrent dans une bulle d’entraînement bio-sécurisée, similaire à ce que l’US Open et le French Open ont fait récemment, pour se préparer au tournoi mais rester. isolé du public.

« Si un joueur doit … être coincé dans un hôtel pendant deux semaines juste avant sa saison, cela n’arrivera pas », a déclaré Tiley à l’Australian Associated Press. « Vous ne pouvez pas demander aux joueurs de se mettre en quarantaine pendant deux semaines, puis de sortir et d’être prêt à jouer un Grand Chelem. »

Roger Federer et Serena Williams, qui auront tous deux 40 ans en 2021, se sont déjà engagés à jouer en Australie, mais Tiley a déclaré que les joueurs ne se présenteraient tout simplement pas s’ils ne sont pas autorisés à se préparer correctement.

« Nous acceptons complètement que tout le monde venant de l’étranger doit avoir deux semaines en quarantaine », a déclaré Tiley, mais « ce que nous négocions, ou ce sur quoi nous essayons de conclure un accord, c’est que nous mettons en place un environnement de quarantaine où ils peuvent s’entraîner et aller entre l’hôtel et les tribunaux pendant ces deux semaines.

À l’US Open et à l’Open de France, les joueurs n’étaient pas obligés de se mettre en quarantaine, mais devaient opérer dans une bulle bio-sécurisée et subir des tests COVID-19 réguliers avant d’être autorisés à concourir. Les joueurs portaient des masques entre les matches à Roland Garros, où Rafael Nadal a battu Novak Djokovic lors de la finale masculine le week-end dernier.

Tiley a déclaré que les préparatifs de l’Open d’Australie «arrivaient à l’heure actuelle».

«Nous avons besoin des engagements des gouvernements et des agents de santé», a-t-il déclaré. «Nous devons savoir dans les deux prochaines semaines, peut-être un mois, que c’est ce qui peut arriver: les frontières vont s’ouvrir et ensuite nous pourrons organiser un événement multi-villes.

«Si nous ne pouvons pas organiser un événement multi-villes, nous devons tout reconsidérer.»

Melbourne a été l’une des villes les plus durement touchées d’Australie lors de la pandémie COVID-19. Une deuxième vague de coronavirus a forcé un couvre-feu nocturne et un verrouillage de six semaines pour ses 5 millions d’habitants. Pourtant, les organisateurs prévoient d’avoir des spectateurs à l’Open d’Australie – jusqu’à 50% de la capacité – avec des règles de distanciation sociale en place.

Si les frontières des États ne sont pas rouvertes, Tiley n’a pas exclu la Coupe ATP et potentiellement d’autres tournois se déroulant à Melbourne, tout comme le tournoi sur dur de Cincinnati a été organisé à Flushing Meadows avant l’US Open.

«Tout est possible en ce moment», a déclaré Tiley. «Tout est toujours sur la table.»

