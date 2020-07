Automates: la restauration rapide avant la restauration rapide

Années 1900 | 26 juillet 2020



(Berenice Abbott / Wikimedia Commons)

Dites ce que vous voulez de l’expérience de la restauration rapide, mais quoi que cela puisse manquer d’ingrédients frais et de service à la clientèle, cela compense largement la vitesse et le prix. C’est pourquoi, bien avant géants de la restauration rapide comme McDonald’s et Taco Bell sont devenus un mode de vie, les gens rêvaient de restaurants qui a donné aux clients la nourriture détrempée et salée dont ils avaient envie sans les tracas. Au début des années 1900, quiconque avait peu de centimes à dépenser et encore moins de minutes pouvait obtenir un repas complet en aussi peu de temps qu’il fallait pour vendre un sac de chips chez un automate.

Le premier automate

Au tournant du 20e siècle, Horn & Hardat a lancé le premier automate américain à Philadelphie. Le concept des restaurants de distributeurs automatiques existait depuis quelques années, apparaissant pour la première fois en Allemagne et au Japon, mais la contribution de Horn & Hardat au jeu automatique est devenue une institution en quelques années seulement.

Fondateurs Joseph Horn et Frank Hardat basé leur conception d’automate sur les versions originales des restaurants fondés en Allemagne, avec des plats froids uniques derrière des portes vitrées. Les convives ont payé un montant spécifié pour ce qu’ils voulaient, ont tordu le bouton chromé de la porte et se sont retirés un régal parfaitement médiocre. Finalement, de nombreux automates ont adopté l’utilisation de tables à vapeur pour servir des plats chauds comme des buffets de soupe. En 1912, unLes utomats se sont rendus à New York.

(Pinterest)

La montée de l’automate

Les automates étaient les excellent égaliseur culinaire du début du 20e siècle. Ils étaient si bon marché et si pratiques que des citadins de tous bords étaient vus s’arrêter pour un repas rapide. Des agents de change aux créatifs en passant par les chômeurs chroniques, tout le monde apprécie un bon sandwich froid ou un bol de soupe chaude. Il n’y avait pas de réservations, pas de sièges attribués, et wAvec près de 400 éléments de menu, ces restaurants au rythme rapide et pratiques avaient quelque chose pour tout le monde. UNE Menu Horn & Hardat de 1958 propose de tout, des plats à la carte comme le rôti de bœuf, des sandwichs au fromage grillé et de la crème glacée aux côtés de plats comme des pétoncles frits et des côtes de bœuf avec des pommes de terre fouettées et des épinards frais beurrés.

(Pinterest)

Café à l’automate

Si vous fréquentez aujourd’hui les grandes chaînes de café, vous pouvez remercier Horn & Hardt pour création du système qui garde le java chaud et frais sans le laisser reposer pendant des heures. Entre 1912 et 1950, l’article le plus populaire de H&H était son café, qui ne coûtait qu’un nickel. Reconnaissant le besoin de caféine à la demande, ils ont formulé des normes pour une température, une durée et un volume de service idéaux, créer un modèle que les baristas suivent à ce jour. Ils ont vendu plus de 90 millions de tasses de café fraîchement moulu par an, transformant essentiellement la boisson stimulante de la boue noire disponible en Amérique à la fin du 19e siècle en ce que nous buvons maintenant.

(Horn & Hardart / Lumitone Photography, New York / Wikimedia Commons)

Banlieue et inflation

Les automates Horn & Hardart étaient l’une des rares entreprises à survivre à la Grande Dépression et à prospérer tout au long de la Seconde Guerre mondiale, mais lorsque les soldats de retour ont commencé à déménager dans les banlieues pour faire exploser tous ces bébés, la demande d’automates a chuté de manière significative. Pourquoi se rendre en ville pour dépenser des centimes sur un sandwich au rosbif alors qu’un repas chaud et frais vous attendait à la maison?

Mais ce n’est pas seulement la banlieue qui a mis fin à l’automate. L’inflation a empêché H&H de maintenir les prix bas qui étaient essentiels à son modèle commercial. Tout au long des années 50 et 60, les automates ont commencé à fermer leurs portes, mais ce n’est qu’en 1991 que le dernier Horn & Hardart Automat l’a appelé un jour, mettant officiellement fin à une époque.

(Nricardo / Wikimedia Commons)

L’automate moderne

Même si les automates ont fait faillite, l’appétit du public pour une expérience culinaire pratique n’a pas été le cas. Wavec quelques ajustements, la formule a été facilement adaptée aux restaurants de restauration rapide qui ont connu le succès dans leur sillage, et rAu-delà de la moue à propos de la perte de leur clientèle au profit de restaurants qui produisaient des repas aussi rapidement qu’ils étaient commandés, Horn & Hardart se sont mis au jeu. La société a acheté les franchises Burger King et Arby dans les années 1970 pour remplacer bon nombre de leurs automates à Manhattan, inaugurant une nouvelle vague de restauration sur le pouce.

D’autres entreprises ont tenté de faire revivre l’automate au fil des ans, mais si vous êtes particulièrement friands de l’expérience de l’automate, le Smithsonian’s National Museum of American History affiche un Section de 35 pieds de l’original 1902 Horn & Hardart. Même le verre et le marbre d’origine ont survécu. Vous ne pourrez peut-être rien acheter, mais vous pouvez toujours prétendre être un clapet à l’affût pour du rosbif.