Christopher Nolan’s Tenet: Dernière mise à jour pour la date de sortie.

– – – Le nouveau retard de Tenet de Christopher Nolan est un coup dur pour les propriétaires de salles de cinéma du monde entier. Avant de sortir le 17 juillet, après quoi le 31 juillet, le film a finalement abandonné sa date du 12 août plus tôt cette semaine. Beaucoup (y compris nous) reconnaissent que le langage de Toby Emmerich, président de Warner Bros. Il semble qu’ils l’impliquent, selon un tout nouveau rapport de Variety, qui confirme que le studio discute actuellement avec des propriétaires de salles de cinéma au Royaume-Uni, en France et en Espagne pour une sortie aussi rapidement que le début du mois d’août. Conformément au commerce, les plans sont toujours en évolution, d’autant plus qu’un mois des dernières informations sur le déroulement de la pandémie de coronavirus est imminent, mais maintenant, le studio dit aux cinémas de prévoir une date de sortie du 26 au 28 août pour l’épopée de Christopher Nolan. L’information suit dans la foulée de THR rapportant auparavant avec des sources anonymes que le studio examinait un lancement fin août, alors qu’il préparait le film pour un arc aux États-Unis en septembre. Les sources de Selection ne font aucun point sur les États-Unis, mais elles affirment que le studio peut chercher à s’ouvrir rapidement sur les marchés asiatiques. Certes, un exposant sans nom célèbre que le plan d’un lancement échelonné repose apparemment sur la Chine qui vient de rouvrir les cinémas et de voir le succès avec Practice to Busan Presents Peninsula. Néanmoins, cela ouvre un tas de questions différentes, ainsi que le fait que la Chine a mis une toute nouvelle exigence sur les films qui sortent en salles: ils devraient durer deux heures ou moins. Tenet, entre-temps, est estimé à environ deux heures et 30 minutes. Cela fait du marché de la langue chinoise un thriller pour le film Nolan. Cela dit, les calculs amers sur son ouverture en Europe sont plus clairs, même s’ils donnent à réfléchir. – – –

RIGOL Option mise à jour du logiciel Rigol MSO5000-BND MSO5000-BND 1 pc(s) Outillage ... Divers RIGOL, Option mise à jour du logiciel Rigol MSO5000-BND MSO5000-BND 1 pc(s) Option Bundle pour fonction et application. Possibilité de mise à niveau ou d'extension à tout moment par mise à niveau logicielle avec indication du SN.. . Ce texte a été traduit par une machine. Donnees

2019 Creality Mise à Jour 3D Cr10S Mainboard / Carte Mère pour Creality 3D Cr10S Imprimante 3D aloha3113 - Imprimante 3D Fnac.com : 2019 Creality Mise à Jour 3D Cr10S Mainboard / Carte Mère pour Creality 3D Cr10S Imprimante 3D aloha3113 - Imprimante 3D. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.

Axis P3245-LV Network Camera - Caméra de surveillance réseau - dôme - couleur (Jour et nuit) - 1920 x 1080 - 1080p - diaphragme automatique - à focale variable - audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC - CC 12 V / PoE Plus Qualité vidéo HDTV 1080pLightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIRZipstream prenant en charge H.264 et H.265Firmware signé et démarrage sécuriséSon bidirectionnel et connectivité E/S Ne ratez jamais un battement Basée sur la tout dernière génération de la puce Axis, AXIS P3245-LV dispose de puissantes