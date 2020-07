Au cas où vous l’auriez manqué, l’AMD Ryzen 5 3600 est en vente à un niveau record

L’AMD Ryzen 5 3600 est un processeur idéal pour de nombreux joueurs. Ses performances monocœur sont suffisamment rapides pour ne pas gêner certaines des meilleures cartes graphiques, ses côtelettes multi-thread le rendent aussi vif que vous pourriez le souhaiter pour la plupart des tâches de productivité d’utilisation générale, et il parvient à bourrer tout cela « juste just-ness »dans un package abordable. Eh bien, au cas où vous l’auriez manqué, il est maintenant plus abordable que jamais.

Le Ryzen 5 3600, notre choix actuel pour le meilleur processeur de jeu, est maintenant en vente pour un minimum absolu de 160 $ ​​/ 161 £. Ce processeur à six fils et 12 cœurs horloges jusqu’à 4,2 GHz et est la base de nombreuses configurations de jeu de milieu à haut de gamme grâce à sa combinaison de performances de jeu et de bureau.

Pour le prix, c’est toujours le meilleur processeur de jeu que vous puissiez acheter selon nos calculs, et cela n’a jamais été aussi vrai que maintenant avec sa dernière remise de 20% – la plus importante que nous ayons vue sur le Ryzen 5 3600 à ce jour.

Ce processeur est mieux associé à une carte graphique de milieu à haut de gamme comme le Nvidia RTX 2070 Super ou l’AMD RX 5700 XT. Si vous avez un RTX 2080 Ti dans votre système, vous voudrez probablement un processeur un peu plus rapide pour éviter tout goulot d’étranglement, mais si vous êtes fermement assis dans le milieu de gamme ou le bas-haut de gamme, le Ryzen 5 3600 seront plus que suffisants.

Nous constatons probablement ce prix bas car AMD a beaucoup de choses à faire pour le moment, de ses processeurs Ryzen « XT » aux prochains APU AMD Ryzen série 4000, et probablement même à la préparation d’une version 2020 de la gamme de processeurs AMD Zen 3. Pour faire de la place à tous ces processeurs sur le marché, nous voyons AMD réduire les prix de certains de ses processeurs de bureau Zen 2 – une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent une nouvelle version.

Alors que les APU AMD Ryzen de la série 4000 pourraient menacer le Ryzen 5 3600, les remises constantes du 3600, et maintenant ce niveau record, signifient que le héros de milieu de gamme ne devrait pas être trop inquiet. C’est toujours le meilleur processeur de jeu sur le marché, et il est maintenant possible d’en acheter un à un prix ridiculement bas.

