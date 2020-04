Assassins Creed Valhalla se trouve en Angleterre à l’époque des ténèbres

Avec Assassin’s Creed Valhalla’s premier trailer officiellement sorti dans la nature, Ubisoft peut enfin révéler des détails concrets sur ce qui imprègne le nouveau décor nordique. Plus particulièrement, le directeur créatif Ashraf Ismail et le producteur principal Julien Laferrière ont partagé des tonnes d’informations concernant le personnage principal – Eivor (prononcé Ā-vōr) – et le monde.

Dans une longue interview avec Game Informer, Ismail a révélé que le raider viking Eivor, qui peut être un homme ou une femme, quitte la Norvège au début de Valhalla. Une fois parti, le protagoniste travaillera pour fonder une colonie viking en Angleterre. Valhalla se déroule spécifiquement au IXe siècle à l’époque des ténèbres. Cela permet à l’équipe d’Ubisoft Montréal et aux 15 studios de soutien de se concentrer sur quatre grands royaumes anglais: Wessex, Northumbria, East Anglia et Mercia. Dans cette incroyable étendue de la Grande-Bretagne, Eivor s’aventurera dans trois grandes villes, dont Londres, Winchester et Jórvík. (Dans les temps modernes, ce dernier est connu comme York.)

S’installer en Angleterre sera plutôt difficile pour Eivor, car les Anglais, alors connus sous le nom de Saxons, ne prendront pas gentiment les étrangers. Selon Ismail, les Vikings seront traités durement tout au long. Pourtant, un règlement prospère doit être établi, ce qui signifie que les joueurs ont beaucoup de travail à faire pour eux. Chaque bâtiment construit et chaque personnage recruté apporteront une «valeur de gameplay» à l’expérience. S’adressant à Eurogamer, Laferrière a expliqué que les bâtiments vont de la caserne et des forgerons aux salons de tatouage, qui seront tous évolutifs.

Pour combattre les ennemis et assurer la prospérité de la colonie, Eivor effectuera des raids, qui ne sont possibles qu’avec un drakkar et un équipage. Les personnages que les joueurs rencontrent en explorant constituent des membres d’équipage, appelés collectivement Jomsvikings. Ces mêmes personnes, toutes personnalisables, font également partie de la colonie viking d’Eivor en Angleterre.

Le règlement sert essentiellement de base, où les joueurs personnalisent Eivor. En voyageant à travers le monde, les joueurs ramèneront des recrues, des ressources et d’autres surprises qu’Ubisoft n’est pas encore prêt à dévoiler. Ismail a déclaré à Game Informer: « le règlement ne ressemble à rien de ce que nous avons fait dans le passé; c’est tout à fait essentiel à la motivation du voyage et au monde lui-même. «

En faisant des recherches pour Valhalla, l’équipe a découvert que les Vikings menaient historiquement des attaques contre des «fortifications géantes». Les joueurs trouveront ce morceau d’histoire mieux reflété dans les assauts, les batailles qu’Ismail a décrites comme «de grands moments décisifs qui sont enveloppés dans le récit». Laferrière a noté que de telles expériences, ainsi que des raids, garantiront aux joueurs qu’ils se sentent constamment engagés dans « l’ultime fantaisie viking ».

Assassin’s Creed Valhalla est un titre cross-gen dont le lancement est prévu pour les vacances 2020.

[Source: Game Informer, Eurogamer]