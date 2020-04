L’équipe de Rick et Morty s’entretient avec de nombreuses morts de Rick, Dragons et Morty

Dan Harmon et Justin Roilandc’est Rick et Morty retournez à Adult Swim ce dimanche 3 mai, avec les cinq épisodes restants de leur tournée interdimensionnelle de quatrième saison (en route vers l’E4 le jeudi 7 mai pour ses débuts au Royaume-Uni). Dans le regard suivant dans les coulisses, les téléspectateurs ont la chance d’entendre les concepteurs de personnages de l’émission pour apprendre comment se déroule la distribution des personnages. Au cours du clip ci-dessous, l’équipe présente aux téléspectateurs leurs conceptions inutilisées préférées, les options de sélection mises à la disposition des showrunners et le processus impliqué pour décider quelle vision est la bonne à suivre pour l’épisode. Nos plus gros plats à emporter: nous ne sommes pas surpris qu’il y ait une tonne d’options pour les dragons, très surpris que Wasp Rick ait eu tant de variations, et complètement impressionné que nous ayons un meilleur aperçu des plus de 140 décès conçus pour Morty en saison- ouvre « Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat »

Le retour de Snowball n’est qu’une des choses qui ont attiré notre attention lorsque nous avons projeté pour la première fois la bande-annonce de retour de la saison. Avec Rick et Morty qui l’aident apparemment à repousser une invasion féline, nous nous demandons s’il y a encore un rejeton de la Fédération Galactique (pensez récent Guerres des étoiles trilogie) et soutenir les chats dans le conflit? Le combat à l’épée laser entre Beth et Tammy nous fait penser dans ce sens, mais vous ne pouvez pas faire confiance aux modifications de la bande-annonce et nous ne sommes pas complètement sûrs si les arrière-plans correspondent. Avec Tammy de retour, aurez-vous la chance d’obtenir une observation de Phoenixperson? Et n’oublions pas qu’un très le puissant Evil Morty consolide toujours son pouvoir.

Harmon, Roiland et Adult Swim ont suivi la bande-annonce officielle avec une vidéo d’annonce des titres d’épisode qui donne un joli « clin d’oeil » à The Terminator avant de révéler les noms d’épisode chargés suivants (avec logline inclus). En commençant par l’épisode de retour « Never Ricking Morty », nous avons « Promortyus » (Dégage mon visage, bouillon), « The Vat of Acid Episode » (Celui avec la cuve d’acide, bouillon), « Childrick of Mort » (Miracle de la vie, le bouillon. Toute la famille dans celui-ci, mec.), et « Star Mort Rickturn of the Jerri » (La parentalité est folle, mec. Les trucs disparaissent directement dans celui-ci).

Le post Rick et Morty Team Talks Wasp Rick, Dragons et Morty & # 039; s Many Deaths sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook